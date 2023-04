V jakých městech v Karlovarském kraji se Česká poště chystá rušit pobočky? To je zatím přísně tajné, přesto na jednání krajského zastupitelstva prosákly první informace, a to od zastupitelů, kteří jsou zároveň starosty. Přestože relevantní informace k dispozici dosud nejsou a se starosty nikdo nejednal, své obavy vyjádřili například starostka Nejdku Ludmila Vocelková (ANO), kde by měla zmizet jedna pobočka. "Pro lidi by to byl obrovský problém, a to zvlášť v zimních měsících, vždyť ze sídlišť by to měli na poštu až tři kilometry. Přišli jsme o pobočku VZP, úřadu práce, teď se hovoří o poštovní pobočce a co přijde dál?" nespokojeně argumentovala starostka. Ke kritice se přidali i další starostové. Martin Hurajčík (ANO) z Mariánských Lázní, které by údajně také měly přijít o jednu pobočku uvedl, že toto město je velmi rozlehlé, a proto je nutné obě pobočky zachovat. Petr Kubis, starosta Sokolova (ANO) si také neumí představit, že by z 22tisícového Sokolova jedna pobočka pošty zmizela. Ostré výhrady na adresu pošty ale zazněly i z úst zastupitelky Gabriely Dostálové z Chebu (ANO). Uvedla, že rušení až dvou z pěti poboček ve městě je téměř nepředstavitelné, protože se sníží kvalita a dostupnost služeb pro občany.

Do debaty vstoupili i krajští koaliční zastupitelé, z nichž například radní Robert Pisár (STAN) považuje redukci poboček kvůli čtyřmiliardové ztrátě České pošty za logický. "Není to tragédie. Buďme tedy rádi, že poštu ve městech udržíme," uvedl. Hejtman Petr Kulhánek (STAN) vyjádřil nesouhlas se zrušením pobočky pošty v Tescu Karlových Varech. Krajský zastupitel Jan Horník (STAN) zase poukázal na to, že na malých obcích lze zřídit Poštu Partner. "My jsme tento model zavedli na Božím Daru před lety a stali jsme se vzorem pro další města v republice. Služby pošty převzalo městské infocentrum a vede si dobře. Zkusme být proaktivní a iniciativní a zbavit se nálepky, že jsme nejhorším krajem. Musíme hledat lidi z podnikatelského sektoru, kteří by mohli Poštu Partner provozovat," zdůraznil Jan Horník. Ale také poukázal na fakt, že Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně jsou zapsány na seznamu kulturního dědictví a proto by z těchto měst i kvůli návštěvníkům a hostům důležité a dostupné služby mizet neměly.

Další starostové navíc vyjádřili obavy z dalšího postupu České pošty, která by mohla v reorganizaci dále pokračovat. "A právě v rámci této reorganizace se chce Česká pošta zbavovat tak zvaného zbytného majetku. To se například dotkne hlavní pošty v centru Karlových Varů," obává se primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Podle ní by tak byla v Karlových Varech zrušena nejexponovanější pobočka pošty.

Přestože debata krajských zastupitelů se místy vedla v ostré dikci, výsledkem byla nečekaná shoda. Krajští zastupitelé souhlasili s apelem na ministra vnitra Víta Rakušana a žádají zastavení a zrušení rozhodnutí o rušení poboček České pošty v Karlovarském kraji a požadují diskusi ministra s dotčenými starosty. "Jsem ráda, že se nám podařilo takto naléhavou výzvu posadit a jako pozitivní vnímám i fakt, že i koaliční zastupitelé pochopili, jak špatným krokem by zrušení některých poštovních poboček bylo," uvedla Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která diskuzi o rušení poboček pošty na krajském zastupitelstvu rozpoutala.