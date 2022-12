"V současné době za energie platíme přibližně za celý rok 18 milionů korun. Podařilo se nám na příští rok energie zastropovat, ale i tak při těch nejhorších scénářích může jít i o dvojnásobný nárůst," informoval jednatel KV Areny Roman Rokůsek. Jak dodal, zastropování cen multifunkčnímu centru zaručuje maximální ceny do 40 milionů. "Máme dodavatele, který nám zprostředkuje spotové ceny. Energie bude průběžně nakupovat na burze podle aktuálních hodnot. Pokud se to bude tedy vyvíjet dobře, těch čtyřicet milionů může být opravdu maximum a ve skutečnosti zaplatíme mnohem méně," pokračoval.

KV Arena už najíždí na úsporný režim. Vyměnila obsluhu velínů, kde podle Rokůska nyní působí tři odborníci, kteří mají skutečný přehled o energetických nákladech. Díky tomu například přišli i na to, že energie v sauně stojí měsíčně jen 41 tisíc korun. Zájem o ni je ale natolik velký, že dokáže dotovat i provoz sousedního bazénu. V případě sauny jde tedy rozhodně o ziskovou službu.

Horší je to s ledovými plochami, jejichž provoz je velmi energeticky náročný. Sezona na nich skončí k poslednímu březnu a pokud se hokeji nebude dařit, led se rozpustí. "Pokud se týká konkrétně hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary, scénář počítá s tím, že nejpozději k 31. březnu příštího roku bude ukončen provoz obou ledových ploch, tedy jak v hlavní, tak v tréninkové hale. Je to změna oproti předešlým rokům, kdy vždy minimálně na jedné ledové ploše zůstával provoz celoročně. Pokud by některý z extraligových týmů HC Energie Karlovy Vary postupoval dále v soutěžích play-off a hrál zápasy ještě v dubnových termínech, bude držet KV Arena ledovou plochu na hlavní hale do odehrání posledního soutěžního utkání," prozradil náměstek Vaněk. Zprovoznění hlavní ledové plochy na sezónu 2023/2024 je pak podle něho plánováno na poslední týden v červenci, v tréninkové hale pak během prvního srpnového týdne. "Je to kvůli tomu, aby přestávka mezi sezonami, kdy není nutné mrazit, byla co nejdelší. Tím se snažíme co nejvíce uspořit finanční prostředky z městského rozpočtu," vysvětlil bývalý manažer HC Energie.

KV Arena počítá v rámci úspor i se snížením teplot ve všech jejích objektech. Velkým žroutem energie, jak se podle Rokůska zjistilo, je například tobogán. V současné době technici řeší i to, zda musí jet vzduchotechnika na plný výkon.

Jak uklidňuje náměstek Vaněk, vedení města společně s KV Arenou připravilo zásadní opatření, která zaručují, že všechny sportovní kluby, které hrají soutěže v areálu KV Areny, řádně a dle platných hracích termínů dokončí své soutěže. "V připravovaném rozpočtu na příští rok jsme nastavili finanční rezervu, která by měla pokrýt navýšení cen energií nejen pro KV Arenu, ale pro všechna městská zařízení," dodal Vaněk.