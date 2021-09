Obyvatelé Karlových Varů, kteří žijí v lázeňském území, si už zvykli na všechny tradiční akce, kvůli nimž se během jejich konání nemohou mnohdy dostat domů a odtud. Výjimkou není ani City Triathlon, který se o víkendu konal v lázeňském městě. "Víme o tom. Musíme se tomu přizpůsobit v rámci výjezdů na chalupy, výlety či obyčejné nákupy. Vyjet musíte zkrátka včas a hlavně se musíte včas do určité doby vrátit. Hlídáte si oficiální termíny a snažíte se být ohleduplní, i když vám to život komplikuje. Rozumím tomu, ale v sobotu jsem se hodně naštvala," posteskla si žena, která bydlí v ulici Krále Jiřího. Právě tato ulice je tradiční součástí mnohých světových závodů.

Na webových stránkách magistrátu města si otevřela informace o uzavírkách. Zde se stejně jako redakce Deníku dočetla, že ulice Krále Jiřího bude v sobotu 11. září kvůli triathlonu uzavřena od 13.45 do 15.30 hodin. "Potřebovala jsem něco dovézt na chatu. Ke křižovatce ulic Moskevská a Krále Jiřího jsem přijela ve 13.40. Měla jsem tedy ještě pět minut času, a už mě domů strážníci nepustili. Marně jsem jim říkala, že bydlím hned na začátku ulice, že mám ještě čas. Strážník se na mě rozkřikl, ať neblokuji provoz a vpustím odtahovou službu, která jela za mnou. Nechápu, proč mě nevpustil a odtahovka mohla projet za mnou. Místo toho mi řekl, že mi jménem zákona nařizuje prostor opustit. Nezbývalo mi, než ho poslechnout," stěžovala si Karlovaračka.

Jak ale následně vysvětlil Jindřich Chlad, velitel pořádkové služby Městské policie Karlovy, který měl triathlon na starosti, uzavírka platila v sobotu pro ulici Krále Jiřího už od 13:30. "Magistrát tedy zveřejnil špatné časy," reagoval velitel služby a pokračoval: "Musíme to příští rok ohlídat, protože skutečně ten čas byl už ve 13:30. Nedivím se lidem, že mohli být naštvaní a že jim to mohlo způsobit komplikace." Stránky magistrátu byly přitom ale první, které se těm, co hledali informace o uzavírkách, zobrazily. Proklik na ně navíc nabízely i jiné servery. Reakci magistrátu zveřejní redakce v nejkratší možné době.

Uzavírky zveřejněné na mmkv.cz