Malá obec Božičany podobně jako mnohé přijala v minulých dnech ukrajinské uprchlíky. Do ubytovny, kde do teď bydleli Ukrajinci, kteří v Božičanech už delší dobu žijí, se nastěhovalo na začátku března 44 dětí a 15 žen. Šlo o romské Ukrajince. Mnoho obyvatel obce se ihned zapojilo do pomoci, nakoupilo základní potřeby, darovalo jim oblečení, vybavení pro miminka i hračky. Většina uprchlíků ovšem Božičany tento týden opustila, část putovala dále do Mnichova, část na Moravu. Podle romského aktivisty Petra Ščuky se tak stalo kvůli rasismu, který v Božičanech převládá, kdy dokonce měli místní uprchlíky napadnout. Na facebooku se kolem toho strhla bouřlivá diskuse a Božičanští si tak vysloužili nálepku nenávistných rasistů. Místní včetně starosty Miloše Kameše to ale naprosto odmítají. "Chtěli jsme jim pomoc, ale obrátilo se to proti nám," říká starosta.

"Hned na úvod říkám, nejsem rasista a chtěli jsme jen pomoc. Uprchlíkům jsme předali značkové oblečení, hračky, jídlo a dokonce balíky plen. Spoustu těch věcí jsme pak viděli vyhozené u popelnic. Malé děti tu chodily samy po vesnici. Někteří měli házet po lidech kameny. Pak se dočtu na facebooku, že jsme je my šikanovali, že jsme na ně útočili a že kvůli tomu Božičany opustili. Je mi opravdu líto, v co se to celé nakonec zvrhlo. My chtěli pomoci a nakonec se to obrátilo proti nám," komentuje dění posledních dní jedna z božičanských žen.

"Dnešní odjezd Romů do Mnichova vyvrcholil napadením dětí na nádvoří penzionu neznámými kolemjdoucími, bezdůvodně házeli na romské děti skleněné láhve a zasáhli dvě děti. Naštěstí to neskončilo nijak tragicky, vyšla z toho jedna boule, ale toto už byl pro uprchlíky, kteří utekli před válkou a smrtí, poslední signál k tomu, aby zvedli kotvy a odjeli," píše na svém profilu aktivista Ščuka. A toto jsou doslovné citace reakce v diskusích: "Věřím, že v Německu jim bude o něco lépe… u Karlových Varů je nemohlo potkat nic moc dobrého, kromě snad pomoci od českých Romů." "Tihle lidé by měli čelit trestnímu oznámení za zvěrstva, kterých se dopustili na těchto nevinných lidech. Včetně starosty Božičan. Je to hanba národa. Jsme vůbec ve 21 století? Hnus."

Starosta Kameš je z celé situace zaskočen. "Opravdu mě mrzí, jak to dopadlo a že o Božičanských se nyní hovoří jako o rasistech. Odmítám, že by tu panoval rasismus. Chtěli jsme jen pomoc," konstatuje Kameš. Připouští, že informace o příjezdu romských Ukrajinců způsobila mezi některými občany určité obavy. "Ano, přišlo za mnou kvůli tomu pár lidí. Romové u nás nežijí, a tak se někteří ptali, jaké bude soužití s Božičanskými. Já je uklidňoval a oznámil jim, že pokud by nastaly nějaké problémy, mají přijít za mnou nebo to ohlásit policii. Nikdo nepřišel a já ani během pobytu uprchlíků nezaregistroval, že by se něco špatného u nás dělo. Jsme malá vesnice, každý se tu zná s každým a kdyby byly nějaké problémy, tak bych se o nich dozvěděl. S uprchlíky nám tu pomáhali i dva romští koordinátoři, kteří byli ochotni nabídnout romským dětem i určité služby. Než se stačila spolupráce rozběhnout, uprchlíci odjeli. Oni to ale měli v plánu hned od začátku, většina brala Božičany jako přestupnou stanici. Od začátku nám říkali, že část pojede do Mnichova, část za svými blízkými na Moravu," vypráví starosta, který se doslechl jen o jednom incidentu, kdy místní měli hodit láhve na zahradu ubytovny a dvě děti zranit. "To se u nás říká, ale nikdo pravdu už nezjistí, protože ta skupina už v Božičanech není," vysvětluje Kameš.

Míní, že pomoc, která mířila k místním uprchlíkům, byla až příliš velká a nekoordinovaná. "Měli toho hodně, a tak se toho potom zbavovali. Odkládali to vedle popelnic, protože ty kapacitně nestačily pobrat odpad od takového počtu lidí," dodává božičanský starosta.

Ani policisté, kteří do Božičan v uplynulých dnech opakovaně přijeli, neshledali žádné indicie, které by potvrzovaly rasovou nesnášenlivost. "Během doby, kdy byli v obci Božičany ubytovaní cizinci prchající před válečným konfliktem na Ukrajině, jsme zde neřešili žádné protiprávní jednání. Nebyl nám oznámen ani žádný incident týkající se cizinců a správce ubytovny, kde byli ubytováni. Policisté vyjížděli do tohoto místa pouze v jednom případě na základě oznámení jedné z cizinek, kdy došlo ke slovní rozepři v jejich rodině. Ta se měla týkat toho, že její nezletilý syn se chtěl vrátit zpět na Ukrajinu a žena s tím nesouhlasila. Nakonec názor změnila a po přivolaných policistech měla požadovat, aby chlapce na Ukrajinu odvezli. Policisté ženě vysvětlili, že to není možné. V rámci této události nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání," uvádí mluvčí policie Kateřina Pešková, podle níž dorazili minulý týden do Božičan i speciálně vyškolení policisté z pracovní skupiny pro menšiny, kteří tam cizincům poskytovali důležité informace a také jim sdělili, aby v případě nějakých problémů učinili oznámení na linku 158. "Během této komunikace cizinci policistům nesdělili, že by se v místě potýkali s jakýmikoliv problémy ze strany správce objektu nebo místních obyvatel," konstatuje mluvčí Pešková.

Případ z Božičan se řeší nejen na sociálních sítích, ale také na portálu Romea.cz. "Díky tomuto portálu policisté zjistili nové podrobné skutečnosti, kterými se začali ihned ve středu 23. března zabývat a intenzivně je prošetřovat. K situaci v obci Božičany byli "vytěženi" místní občané žijící poblíž objektu, kde byli cizinci ubytovaní, dále také starosta obce, správce objektu nebo zástupci neziskových společností, kteří do místa dojížděli. Nebylo zjištěno, že by cizince někdo z místních obyvatel verbálně či fyzicky napadal, nebo že by docházelo k nějakým jiným konfliktům. Provedeným šetřením se tedy informace zjištěné z veřejných zdrojů nepodařilo dosud potvrdit. Nicméně v daném šetření budeme pokračovat s cílem získat informace o údajných incidentech od přímých aktérů, což nyní není možné vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni se na zmíněné ubytovně již nenacházejí, neboť dne 21. března vycestovali do Německa. Po dobu, co byli cizinci z Ukrajiny ubytovaní v Božičanech, policisté z místně příslušného obvodního oddělení v rámci výkonu služby do místa zajížděli a neregistrovali tam žádné problémy v soužití cizinců a ostatních obyvatel obce," uzavírá mluvčí policie.