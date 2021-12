Napilno, ale měli záchranáři vlastně po celý rok. Letos byla totiž poprvé letní sezona, co se návštěvníků hor týče, silnější než ta zimní. Proč tomu tak bylo a o dalším zajímavostech z prostředí horských záchranářů prozradil jeden z nich Miroslav Račko. Na horách působí už šestnáct let. Nejprve jako člen, poté záchranář a poslední dva roky je náčelníkem horské služby oblast Krušné Hory.

Jak to, že byla letní sezona nabitější než ta zimní?

Mohla za to samozřejmě opatření vlády, která na začátku roku vyhlásila lockdown a zavřela skiareály. I tak ale mohu říci, že obecný trend je takový, že počet letních výjezdů se zvyšuje a zvyšuje. Netýká se to jen Krušných hor, ale je to trend v celé republice. Je to dané, mimo jiné tím, jak se rozvíjejí areály a přecházejí na letní provoz. Lidi si tam pak najdou cestu.

Kromě rutinní letní činnost se však musíte chystat na zimní

Před zimou musíme přezbrojit jednak techniku, probíhají veškeré nutné servisy či práce v terénu. tam jde především o tyčové značení v terénu nebo kontroly průjezdnosti cest před zimou. A v neposlední řadě musí záchranáři absolvovat doškolení. Ty jsou zaměřeny jednak na zdravotní průpravu a druhou část tvoří takzvaná technická průprava. Tou se myslí například záchrana osob za ztížených podmínek v nepřístupném terénu nebo evakuace lanových drah, které se pravidelně cvičí. Děje se tak v celých horách po jednotlivých okrscích. A to jak v zaměstnanecké základně tak v dobrovolnické.

Kolik má zdejší horská služba zaměstnanců a dobrovolníků?

Zaměstnanců nás je třináct na plný úvazek, dva na půl úvazek a je tam i nějaká dohoda o provedení práce. Co se týče dobrovolnické základny, tak na celé Krušné Hory je to zhruba 60 lidí. Ti v jednotlivých okrscích chodí posilovat službu zejména o víkendech v průběhu celé zimní sezony. Rekrutují se například z kluků, kteří mají něco společného ze záchranářstvím, policajti, hasiči. Jsou tu i kluci z civilu, kteří mají vztah k horám, zajímají se o to a v neposlední řadě jsou mezi dobrovolníky i lyžaři sportovci. Je to různorodé.

Máte dostatečně silnou základnu?

Je to takový průměr. Liší se to okrsek od okrsku. Například na Boží Dar teď přišla spousta nových kluků, doplňuje se to tam, generační obměna tam jde dobře. Jsou i okrsky, kde problém trošku je. V Bublavě máme například dva lidi podstav a potřebovali bychom to nějak dohnat. Nicméně služby pokrýváme tak jak máme. Do optima to ještě nějaký kus cesty má, ale není to zase nic tristního. Celotýdenní služba je na Božím Daru, Klínovci, Plešivci a v Bublavě. Dobrovolníci pak slouží ještě v Nových Hamrech a Perninku.

A jak je na tom zdejší horská služba s technikou?

Dá se říct, že to co potřebujeme máme. Na zimní sezonu jsou to například skútry, terénní čtyřkolky přezuté na pásy, zásahová vozidla jako transportéry či těžká terénní vozidla. To je co se takříkajíc motorů týče. Za skútry a čtyřkolky pak patří různé typy svozných prostředků. Pak je mnoho dalších svozných prostředků takzvaně do teplých. Akia čluny, kanadské saně a další. Jsou těžko přístupné terény, kde to motorizovaně nejde a musíme se spolehnout na vlastní sílu a lyžařský um.

Vaše zimní služba však není vázána na provoz skiareálů

Není. Sloužíme naplno bez ohledu na provozní dobu skiareálů až do konce března. Letošní rok jsme se navíc stali národem běžkařů a bobistů. Stopa zažívala rekordní návštěvnost. A bylo to fajn, protože lidi vyrazili na čerstvý vzduch protáhnout těla. lepší než sedět doma u televize. My nějakým způsobem spolupracujeme i s První krušnohorskou, která se o běžecké stopy stará. Dáváme jim i info o stavu tratí. Dnes už u nás dokážeme udržovat v podstatě stejně kvalitní stopy jako Němci, kteří to mají od nepaměti v jako svůj národní sport. Proto i plno zahraničních lyžařů přechází na naší stranu. Zda to je zajímavějším profilem terénu či občerstvením je otázkou. Možná se jim líbí obojí.

Jaké dělají návštěvníci hor největší chyby?

Přeceňují své schopnosti. Na začátku lyžařské sezony to chce si tolik nefandit, nemají všichni prostě tolik natrénováno, najeto. To je jedna věc, jakási osobní zdatnost. A druhá věc je technické vybavení. V momentě, kdy ho lyžař nemá dobré, zadělává si tím na průšvih. Pokud nemá na ledovém svahu plném lidí dobře servisované a nastavené lyžařské vybavení, jde v podstatě nehodě naproti. A co se týká pohybu v terénu, běžkařů a tak dále tak vždy musí lidé vyrazit s ohledem na svoji kondici. A samozřejmě by neměli podcenit ani předpovědi počasí.

