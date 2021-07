Letošní léto je typické pro Karlovarský kraj, tropy nebudou

„V Lokalitě Jelení Rolava se teplota v přízemí dostala na nulu. Například my tady na Šindelově patříme mezi kotviny, tak jsme měli plus 4°C. Je to jen kvůli tomu, že po přední straně tlakové výše proudí chladnější vzduch, a proto při vyjasnění v noci ukazují teploty tak nízké stupně,“ říká místní meteorolog Rudolf Kovařík.

Léto 2021. Ilustrační foto | Foto: Deník/Lukáš Ston

V příštích dnech podle něho přijde oteplení. „Prognóza je taková, že zítra už tu budeme mít v těchto lokalitách zhruba 3°C a v dalších dnech bude plus sedm. Tím, jak se tlaková výše bude přesouvat do prostředí střední Evropy, tak po zadní straně tohoto útvaru nám bude proudit teplejší vzduch a budou i noci teplejší. Včera tady na Šindelové dosahovala teplota vzduchu 15°C a dneska už by to mělo být 19°C. Na konci týdne to bude s přehledem 27°C," sděluje. Dle Kovaříkových slov je teď léto v Karlovarském kraji takové, jaké má být. „V roce 2012, 2013, 2015, 2017 a 2018 byla léta s abnormálními teplotami. Teploty nad třicet stupňů byly pro náš kraj vlastně netypické. V průměru u nás máme tropických dnů čtyři až pět, a ne jedenáct nebo patnáct, jako to bylo v těch jmenovaných letech," dodává.