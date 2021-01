Facebook mezi uživateli Karlovarského kraje zachvátil v pondělí neobvyklý fenomén. Mnoho registrovaných si totiž změnilo svou profilovou fotografii, kterou nově doprovází text: „Úplně nejhorší. Historicky ve všem.“

Je to reakce na slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který v neděli kritizoval Karlovarský kraj v přístupu k očkování. „Karlovarský kraj stále něco říká. Je to nejhorší kraj, historicky ve všem, v antigenech, v PCR testech,“ prohlásil Babiš na adresu Karlovarského kraje, který si stěžoval, že nemá dost vakcín proti covidu-19.

„Konečně máme jasno! Jsme ten nejhorší kraj ze všech, a ještě se ozýváme… Držte hubu a nepruďte, když jste nás nevolili! Tolik náš premiér,“ píše například na facebooku jeden z uživatelů z Karlovarského kraje.

Za iniciativou, která se během jediného dne sociální sítí rozšířila jako lavina, stojí sokolovský senátor Miroslav Balatka (STAN). „Nápad se zrodil v neděli večer a v pondělí ráno jsme ho spustili,“ vysvětlil senátor, kterého se Babišova slova silně dotkla.

„Jeho prohlášení považuji za naprosto nevhodné, a to vůči všem obyvatelům Karlovarského kraje. My přece nemůžeme za to, že nemáme dostatek vakcín,“ pokračoval Balatka. Cílem akce je podle něho, aby se dostalo více do povědomí obyvatel Karlovarského kraje, co premiér o regionu říká. „Nepočítám tak ani s tím, že by na tuto iniciativu nějak premiér reagoval. Spíše očekávám, že se ozvou místní špičky ANO,“ dodal senátor.

Bývalý hejtman Petr Kubis a předseda sokolovské organizace ANO obměněné fotografie na facebooku zaregistroval. „Mrzí mě to, že si lidé dělají takovou legraci. Myslím si, že slova premiéra jsou vytržená z kontextu, on se vyjadřoval ke komunikaci mezi krajem a státem ohledně covidu. Vždyť vláda se nám snažila vyjít vstříc,“ reagoval Kubis, který až do prosince zastával funkci hejtmana za ANO. Jenomže kraj vede nyní koalice STAN, Pirátů, ODS s KDU-ČSL, Místních a SNK 1, zatímco ANO je v opozici. Na dotaz, zda nejde o kritiku kvůli politickému zastoupení, Kubis odpověděl, že o politiku tu také jde. „Ale já premiérovi říkal, že politikaření by mělo jít v této době stranou.“

Premiérovo prohlášení odsoudil v neděli i hejtman Petr Kulhánek (STAN – KOA): „Karlovarský kraj je nejhorší historicky ve všem. Má to být vzkaz pro obyvatele našeho kraje, že je s námi premiér nespokojen, a proto nad námi zlomil hůl? Poselství zdravotníkům, dobrovolníkům, kteří na hranici svých sil odvádějí obrovský kus práce? Chybí mi zde byť náznak sebereflexe a pokory,“ zdůraznil Kulhánek.