Velké problémy s ní ovšem mají i lidé z Jenišova, který s Horami sousedí a navíc se na jeho území nacházejí strategické komunikace. Právě doprava je jedním z mnoha faktorů, které s výstavbou souvisí.

Kauza aktuálně narostla do mnoha rozměrů. Lidem nevadí už jen samotná výstavba, která není v souladu s územním plánem obce, bude mít podle nich dopad na životní prostředí a naroste kvůli ní provoz na silnicích, nově k tomu přibyl i samotný akt veřejného projednání. Informace, že se bude konat za těchto podmínek, přišla na oba obecní úřady v pondělí 8. března. Do pátku 12. března sepsali obyvatelé obou obcí petice proti zmíněnému jednání, proti němuž se podepsalo v každé z nich přes stovku lidí. Starostové i lidé totiž kritizovali, že ne všichni obyvatelé se mohou připojit a že to není jejich zákonná povinnost. Nebylo jim to ale nic platné.

Hlavní řečník jednání, které se konalo přes program Microsoft Teams, úřednice krajského úřadu odboru životního prostředí Andrea Krýzlová lidem hned z počátku vysvětlila, že jednání je zákonné a že není třeba ho odkládat. "Kam pospícháte v tak zásadní věci, která se tu řeší dlouhé roky a najednou je nařízeno jednání touto formou? Kdybyste alespoň počkali, až skončí nouzový stav. Komu vlastně vyhovuje tento stav, že to musíme tak narychlo projednat?" ptal se veřejně starosta Jenišova Jiří Stehlík. "A jak vám to přijde nepřipravené? My jsme měli stanovisko od ministerstva životního prostředí, že už v tom nemáme otálet a nemáme investora napínat. Buďme proto tolerantní, nemá to smysl to rozporovat. Stěžujte si pak u soudu," reagovala Krýzlová. Starosta Stehlík odpověděl, že nikoho nenapadá. "Jen se ptám, zda jste toto jednání dostali od ministerstva příkazem nebo to bylo doporučení."

V rozporu s územním plánem obce

Starostka Hor Lucie Hostašová hned na začátku upozornila, že stavba dvou hal je v rozporu s územním plánem obce. Parcely se totiž prodaly v rámci původního projektu, jímž byl multifunkční objekt se službami, kinem i obchody v rámci občanské vybavenosti. Investor, Lucia Lettenmayer, která jednání rovněž přihlížela, ho ale přepracovala na haly pro internetové obchody. "Před dvaceti lety odsouhlasilo zastupitelstvo záměr stavby, ten ale není v současnosti naplněn," zlobila se starostka. Krýzlová na to odvětila, že toto jednání neřeší územní plán, ale vliv stavby na životní prostředí - takzvanou studii EIA.

Hodně prostoru v diskusi, která trvala dlouhé čtyři hodiny, dostal i zhotovitel studie EIA Martin Vraný. Rozzlobené lidi ale nepřesvědčil. "Pečlivě jsme zvážili dopad dopravy na místní lokalitu. Naším předpokladem je, že tudy projede deset nákladních aut denně. Co se týče osobních aut, tak těch by mělo být 400, což je 800 jízd za den. Všechny hygienické limity mají být splněny. Provoz hal se nedotkne ani emisí. Kolem hal bude biokoridor a investor tu počítá s výstavbou stromů," vysvětloval Vraný. "Vaše tabulky jsou hrubě podhodnoceny. Přijďte, až budete mít nové propočty dopravy," prohlásil na to starosta Jenišova. "Pan Vraný sice hovoří o deseti nákladních aut za den, ale v tabulce uvádí 70. Navíc to nesedí ani s plány, kde je počítána rampa s 26 místy pro kamiony," uvedla starostka Hor. Podle ní zpracovatel ani investor nebrali řádně v potaz fakt, že se obec v blízké době rozroste o další desítky domů.

"Od nových plánovaných domů má být naše parkoviště 330 metrů, od stávající zástavby je to 220 metrů. Vše má být obehnáno zelení. Domy jsou v dostatečné vzdálenosti," hájila své zájmy investorka. Jeden z diskutujících na to reagoval, že by si nepřál mít takovou halu ani 300 metrů od domu. "Vaše haly mají mít životnost dvacet let. Takovou dobu bude trvat stromům, než mezi tím stačí vyrůst," prohlásil další z diskutujících.

Ostrá diskuze

"Haly mají stát poblíž Březovského rybníka. Plánem investora je udělat tam meandry, čímž se zlepší prostor pro živočichy," oponoval Vraný. Na to starosta Stehlík namítl, že přímo na místě, kde má stát jedna z hal, hnízdí přísně chráněný luňák.

"Před lety jsem si tu koupila pozemek na stavbu domu. Překvapuje mě, jak se k této záležitosti staví krajští úředníci. Dáváte tu zkreslené informace. Tímto vás opravdu žádám, abyste důkladně prozkoumali veškeré okolnosti. Doposud jsem věřila, že máte chránit životní prostředí, které máte na starosti. Místo toho nám říkáte, že jsme úplně mimo. Z této diskuse pro mě jasně plyne, že stojíte na straně investora," rozčílila se obyvatelka Lucie Kadlecová. Jejího souseda zase udivilo, že zpracovatel i investor nepředkládají čísla založená reálnými podklady. "To jsou jen odhady. Říkáte, že perimetr internetového obchodu bude jen sedmdesát kilometrů. Kdo nám to ale zaručí?" uvedl obyvatel Hor.

Podle starosty Jenišova tyto haly do místní krajiny a přírody zkrátka nepatří a měly by se raději stavět v průmyslových zónách. "Vybrali jsme si tuto lokalitu, protože je tady velká nezaměstnanost. V halách by měli proto pracovat i místní," reagovala investorka.

Starostka Hostašová se podivila, že vůbec nikdo z úřadů doposud neřešil fakt, že stavba není v souladu s územním plánem. "Všechny dotčené úřady si nás přehazují jako horkou bramboru. K územnímu plánu se nikdo nechce vyjádřit a přitom by podle měl být první, co se mělo posuzovat. Takto na něj přijde v momentu, kdy se bude řešit územní řízení. To mi přijde jako absurdní, to je prostě Kocourkov," dodává starostka.

Podle ní má být do 30 dnů zpracován na studii EIA nezávislý posudek. Na ten bude reagovat krajský úřad, který má na vydání rozhodnutí dalších 30 dnů. Za 60 dnů by měli tedy občané Hor a Jenišova vědět, na čem jsou. "Uvidíme, jak krajský úřad rozhodne. Pak nevylučujeme, že podnikneme adekvátní právní kroky," uzavřela Hostašová. Nejen ji navíc zarazilo, že se jednání nezúčastnili zástupci magistrátu ani hygieny.