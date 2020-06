Městu se tak podařilo dokončit jednu ze zastávek takzvané cesty Fojtů. V projektu se spojilo jedenáct partnerů z oblasti historie a kultury. Cílem bylo vytvořit chybějící propojení přeshraničních turistických nabídek v rámci regionu.

„Lidé se podívají do let 1932 a 1945. Jak v těchto letech Goethovo náměstí vypadalo,“ sdělil jeden ze spoluautorů virtualizace Petr Kostner. „Návštěvníka tak čeká neopakovatelný zážitek, kdy si bude moci projít a pokochat se podobou náměstí ve dvou významných časových etapách,“ poznamenal. „Jediné, co je potřeba, je mít v mobilu anebo tabletu staženou aplikaci Timetrip a mít zapnutá mobilní internetová data. Následně namířit aplikací na QR kód, který se nachází na zemi. K dispozici jsou lidem celkem čtyři pohledy na Goethovo náměstí. Jeden z nich se nachází i přímo na jednom z balkónů ašské radnice,“ přiblížil Petr Kostner.

Zadáním pro autory virtualizace bylo, aby se nejednalo o pouhou prezentaci historických objektů, ale aby se lidem představily také dávné osobnosti města. „V rámci tohoto projektu jsme tak vytvořili také videa, a to v 360°realitě. V místech, která prezentujeme, promlouvají čtyři postavy. Je to Johann Wolfgang von Goethe, Gustav Geipel, Konrad Henlein a mytická postava Nahřbetskoč,“ uvedl Petr Kostner.

Mytickou postavou chtěli autoři přivést k virtualizaci také děti, aby si mohly faktao městě zobrazit hravější formou. „Měli jsme ohromné štěstí, že v Aši žije Bohuslav Karban, který vytvořil 3D model Goethova náměstía který měl k tomu dobové fotografie, a to nejen černobílé, ale i barevné. Takže jsme věděli, jak byly domy barevné, což nám velmi pomohlo. Zároveň jsme také spolupracovali s ašským muzeem,“ podotkl Petr Kostner.

„Lidé si budou moci zapůjčit v ašském infocentru tablet, na kterém si historickou podobu náměstí zobrazí, ale pokud se spokojí s velikostí displeje svého telefonu, stačí jim jen stažená aplikace a virtuální historické náměstí si otevřou přímo v něm,“ dodal ašský starosta Dalibor Blažek.