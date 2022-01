Už 18. února rozhodnou obyvatelé Ostrova, jakou podobu budou mít haly, které plánuje postavit společnost Panattoni v areálu bývalého podniku Škoda Ostrov. V referendu budou lidé volit mezi dvěma odpověďmi, a to zda souhlasí či nesouhlasí s plánovanou výškou jedné z hal, která může mít až 22,5 metru. Problémem totiž je, že územní plán Ostrova dovoluje v daném území stavby jen do výšky 15 metrů. Pro realizaci záměru investora je třeba změnit územní plán a protože projekt se řadě místním nelíbí, koná se veřejné hlasování. Podle něho se rozhodne, zda hala bude mít nakonec 12 a nebo 22,5 metru. Proti záměrům Panattoni se ovšem postavili i zaměstnanci odboru kultury krajského úřadu a také odborníci z Národního památkového ústavu, kteří jsou zásadně proti. Důvodem je nedaleká Rudá věž smrti, památka na hrůzy komunismu, která je zapsána na seznamu UNESCO. Výška průmyslové haly by mohla ohrozit nejen výhled na ni, ale i na vzdálenější vrcholky Krušných hor.

"My od začátku deklarujeme, že těch 22,5 metru bude mít jen část haly, neplánujeme tedy tuto výšku v celém její objemu, ale jen na určité části. Takový je trend současné doby, taková je i poptávka ze strany zájemců, kteří by v halách mohli působit. Mění se intralogistika a zájemci poptávají právě takovýto model. Situace v Ostrově ale dospěla tak daleko, že ty firmy, které tu mohly najít zázemí, šly raději jinam, například do Chomutova," říká mluvčí Panattoni Karel Taschner. Podle něho tak Ostrov přichází o ty nejlepší zájemce. "Pokud v referendu lidé rozhodnou, že hala mát být 12 metrů, zájemce najdeme. Která firma by sem nastoupila, pokud by hlasování dopadlo opačně, nebudeme zatím prozrazovat, už jen kvůli konkurenci. Boj na trhu je opravdu velký. Může to být logistická společnost, výrobní nebo kombinace obojího. Zájemce máme z obou sfér," dodává mluvčí investora.

Na projekt je vydáno platné stavební povolení. "Nám nevadí jen ta výška, ale i navýšení dopravy. Počítá se s tisícovkou kamionů a dalšími dvěma tisíci osobních aut. Nic konkrétního o tomto projektu nemáme, ani relevantní data," reaguje obyvatelka Ostrova, která bydlí v těsné blízkosti areálu.

"Já nevím, o co lidem stále jde. Když jim vysvětlíme jednu věc, vytáhnou z klobouku nějaký další argument. Pokud jim vadí nárůst dopravy, nic s tím nesvedou. Na haly je vydáno platné stavební povolení. V tom se navíc investor zavázal, že ať bude výška jakákoliv, aut tudy projede 950 denně. Navíc městem jezdit nebudou. Areál je navržený jako průmyslová zóna a investor do něj vložil už tři čtvrtě miliardy korun, aby ho vyčistil. A díky němu se odhalila i Věž smrti. Co jsem postřehl, Konfederaci politických vězňů, kterým věž patří, záměr investora nevadí," poznamenává starosta Jan Bureš s tím, že teprve u referenda se ukáže, kdo má s projektem problém. "Sám jsem na to zvědavý, protože neustále dokola slyším jen takových pět jmen," pokračuje Bureš.

Sporem o výšku haly se zabývají také krajští památkáři, kteří dokonce nevylučují, že případ skončí dohodovacím řízení na příslušných ministerstvech. "Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu se vyjadřoval k možnosti navýšení hal v Ostrově na 22 metrů, což je předmětem návrhu změny číslo 3 Územního plánu Ostrov. Náš odbor posuzoval jako příslušný orgán památkové péče návrh změny z hlediska dopadu na prostředí národní kulturní památky Rudé věže smrti. V dané věci bylo vyžádáno i vyjádření Národního památkového ústavu (NPÚ). Na základě posouzení a ve shodě s vyjádřením NPÚ vydal krajský úřad k návrhu změny zamítavé stanovisko. Nastal tedy rozpor ve stavebním zákoně. V současné době je vedeno mezi naším odborem a orgánem územního plánování, Městským úřadem Ostrov, takzvané dohodovací řízení. Pokud nebude dosaženo shody a krajský úřad bude trvat na svém stanovisku, bude daná věc předložena k dohodovacímu řízení a rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva kultury," informuje mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

K tomu, aby bylo referendum platné, musí být účast alespoň 35 procent. V Ostrově žije přibližně 14 tisíc voličů. Pro platné referendum je tedy potřeba necelých pět tisíc hlasů.