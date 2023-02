Vypadá to, že záležitost s polorozpadlou bývalou porcelánkou v Jakubově, který spadá pod Vojkovice, nabrala dobrý směr. Úředníkům se totiž podařilo navázat kontakt s majitelem z Ukrajiny. Jenomže ten se akorát nyní chystá do války. Do nemalých finančních problémů se kvůli polorozpadlému objektu dostala obec Kyselka. Právě ona totiž vzala na sebe náklady ve výši 600 tisíc korun na zajištění nemovitosti, a než je dostane zpět, potrvá to mnoho měsíců.