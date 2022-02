Druhého Loketského masopustu se zúčastnilo asi na dvě stovky lidí. V průvodu, který se vydal od radnice až ke hradu, nechyběly typické masopustní masky, jako kostlivec, medvěd či čert. Zúčastnilo se mnoho dětí, které byly přestrojené za různá zvířátka i oblíbené filmové hrdiny. Organizátoři dokonce nezapomněli ani na tradiční masopustní pohoštění - koláčky. "Dávám vám svolení k masopustu, radujte se, ale po 22. hodině nechci nic slyšet," zažertoval starosta.

Loketský masopust pořádá město společně s místními organizacemi, jako je škola, školka či knihovna. První ročník se konal v roce 2020, ten v loňském roce překazila pandemie.

A co připravují v rámci masopustu ve Valči? "Pokud nám to nakažlivé nemoci dovolí, projde v sobotu 26. února po poledni obcí průvod maškar a muzikantů, u leckterého domu pohostí hospodář přišedší pochutinami a nápoji a hospodářka si zatančí s medvědem či jinou ústřední postavou, až nakonec průvod zakončí svou pouť na zámku, kde při valečském pivu a další hudbě oslaví tento speciální den. Takový masopustní průvod je totiž důležitá společenská událost, den, kdy je možné špásovat, šprýmovat, dělat si legraci z vážených lidí, ze sousedů i ze sebe, a třeba se i humornou cestou dozvědět o svých nešvarech," lákají Valečští na svůj masopust a dodávají: "O masopustu člověk není sám sebou, ale maškarou, za kterou se přestrojí, a tak si může dovolit řádit, opít se, tančit nebo juchat s těmi, s kterými by netančil a nejuchal, kdyby byl sám sebou. Každá maska je lepší než žádná maska a že nápaditá a promyšlená je potom ještě lepší než každá. Může se přitom jednat jak o tradiční masopustní postavy, tak o maškary naprosto netradiční. A jakéže jsou ty tradiční? Hlavní je Masopust, obdoba antického Dionýsa, tedy v pití i jídle nestřídmý, ale dobrosrdečný a laškovný tlusťoch. Ten je ztělesněním všech lotrovin a v převrácené hierarchii masopustního dne společnost vede. Ústředními postavami jsou také medvěd či kobyla, jejichž poprava a případné znovuoživení je vrcholem masopustního průvodu. Pokud tedy chcete zažít smrt, přijďte v masce kobyly či medvěda. Coby medvěd si ovšem předtím u každého stavení zatančíte s hospodyní a dospívajícími dívkami, neboť budete též symbolem plodivé síly."