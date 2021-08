Svůj příběh začala psát na blog a později založila pacientskou organizaci Maminy s rakovinou, která pomáhá onkologicky nemocným matkám a částečně tak navazuje na činnost zaniklého sdružení MammaHELP.

Hodkinův lymfom

„Podivné potíže jsem měla tak rok a půl před tím, než mi diagnostikovali Hodkinův lymfom. Nejdřív mi otékaly nohy, pak se přidalo úmorné svědění kůže a uší. Bývala jsem hodně unavená, rychle jsem ubývala na váze. Lékaři na nic nepřišli. A tak jsem se i přes vleklé potíže snažila sportovat s vírou, že mi to pomůže. Absolvovala jsem i závod Predator race, a pak se to stalo,“ vzpomíná Šárka Šteinochrová.

Po závodě se jí objevila na krku záhadná boule. „Můj tehdejší šéf, primář Stomatologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň docent Daniel Hrušák, na mě koukl a naplno mi řekl, že to bude s největší pravděpodobností zhoubný nádor. Hned mi zajistil vyšetření. Při něm a při sérii dalších se zjistilo, že v horní části těla mám asi padesát nádorů. Množily se zhruba rok a půl. Diagnóza zněla Hodgkinův lymfom. Kvetla jsem jako louka, modlila jsem se, aby se nemoc nedostala do spodní části těla. Léčba by tak byla komplikovanější,“ líčí maminka čtyřletého Dominika, které se koncem roku narodí holčička Eliška.

Otěhotnět lze i po rakovině

Obě děti vznikly s pomocí centra IVF a Eliška i po onkologické léčbě. A proto u Mamin s rakovinou najdou radu a pomoc i ženy s nádorovým onemocněním, které by si po léčbě děti přály. „Doufám, že je můj jiný stav také velkou motivací pro další pacientky. Celkově téma a problematika onkologicky léčených maminek není zcela uchopeno, existuje zatím jen málo informací. Jsme proto rádi, že se můžeme se svými zkušenostmi podělit. Rády bychom proto navázaly spolupráci s více odborníky a získaly tak více odpovědí pro témata, které pacientky zajímají,“ vysvětluje Šárka Šteinochrová, která pro velký rozsah onemocnění podstoupila řadu chemoterapií a ozařování.

Psaní blogu

Šárka Šteinochrová, zakladatelka Mamin s rakovinou, se synem Dominikem.Zdroj: archiv Š. Šteinochrové„V průběhu léčby jsem se setkala s řadou komplikací, přídavnými záněty žil nebo neustálým hubnutím a potížemi s přijímáním potravin. Zůstaly také alergie na mléko, mouku i maso. Prožili jsme si opravdu krušné chvíle. Nejen kvůli nemoci, ale i praktickým okolnostem. Intenzivně jsem prožívala narušení mé role matky, která nemá energii na péči o vlastní dítě. A manžel musel do práce, aby držel rodinu nad vodou finančně, museli jsme splácet hypotéku na dům. Mizérie se nás držely více než rok a řada náročných chvil přicházela ještě rok poté,“ popisuje žena, která se tak rozhodla vzít svou nemoc jako výzvu a pokusit se ji překonat.

„Oholila jsem si hlavu a udělala první krok proti nemoci. Pro spoustu žen není vůbec jednoduché, když přijdou o korunu krásy,“ říká Šárka Šteinochrová. Nebála se vyhledat i odbornou psychoterapeutickou pomoc. „Pochopila jsem, že abych se mohla uzdravit, musím být v pohodě a pak budu více platná i svému dítěti i okolí. Osmdesát procent nemoci dělá hlava. Začala jsem proto na internetu psát blog o svém životě, o peripetiích s léčením a podobně. Ze svého trápení jsem se postupně vypisovala, přidala jsem kresbu a grafiku, a začaly se na mě obracet ženy s podobným osudem. A já zjistila, že matkám s rakovinou se v České republice nikdo nevěnuje. Najednou se všechno propojilo a mě napadlo založit Maminy s rakovinou, ve kterých najdou ženy se všemi druhy nádorového onemocnění a všech věkových kategorií pomoc. V tom jsme, troufám si říci, v České republice unikátní,“ uvádí Šteinochrová.

Maminy s rakovinou

S činností organizace začala v roce 2019, služby převážně zajišťují ženy, které onkologické onemocnění prodělaly nebo se je snaží zvládnout. I ona sama je stále v péči Hematologicko onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. „Mám skvělou paní doktorku Alexandru Jungovou, sama onkologické onemocnění prodělala, takže přesně ví, o čem to je a jak se nemocný cítí. Je neskutečně empatická,“ popisuje s tím, že lékařka se stala pro organizaci za hematoonkologii odborným garantem a za Onkologickou a radioterapeutickou kliniku FN Plzeň je to lékař Tomáš Svoboda.

Šárka Šteinochrová

Narodila se v roce 1993 v Táboře, kde vystudovala střední zdravotnickou školu a pak odešla za dalšími studii do Plzně.

Hodgkinův lymfom ji lékaři diagnostikovali ve 25 letech. Během léčby začala psát blog, na němž sdílela svoje zkušenosti i starosti.

O projektu neziskové organizace Maminy s rakovinou začala uvažovat v roce 2018.

Vznikl v Plzni v dubnu 2019 těsně po skončení léčby.

„Pacientky mnohdy hledají pomoc na různých místech, problém je však v různých skupinách, kde se dozvídají zkreslené informace. Proto se pokoušíme o realizaci odborné poradny,“ zdůrazňuje žena.

Službám a koordinaci v organizaci se věnuje prakticky na plný úvazek. Do centra dochází na dva konzultační dny v týdnu spolu s dalšími dobrovolnicemi, se kterými hledají nové prostory, protože je vyplavily červencové a srpnové lijáky a pobyt pro nemocné je v nich podle odborníků rizikový. „Nové prostory intenzivně hledáme, věříme, že nám pomůže město Plzeň. Pomohlo nám už mnohokrát stejně jako Plzeňský kraj. Ale pomáhají i firmy a drobní donátoři, jinak bychom tuto činnost dělat nemohli. Získáváme také finance na individuální pomoc maminkám a jejich rodinám, které se potýkají s různými nedostatky, ať už věcnými, finančními nebo potřebují pomoci v domácnosti v době nemoci, případně psychoterapeutickou pomoc či služby psychologa,“ říká Šárka Šteinochrová.

Stovky klientek

Organizace, která sdružuje stovky klientek napříč celou Českou republikou, pomáhá nemocným maminkám a jejich rodinám zajistit chod domácnosti, poskytuje vzdělávací a informační servis pro pacienty a jejich blízké, pořádá společná setkání, výlety a ozdravné pobyty pro udržení nebo zlepšení duševního zdraví, které je při onkologických onemocněních velmi důležité. Šíří osvětu o prevenci nádorových onemocnění, o životě s rakovinou i o už zmíněném mateřství při onkologických chorobách, spolupracuje s řadou různých organizací, aby zajistila pomoc podle potřeb konkrétních rodin. Třeba s hlídáním dětí nebo s financemi.

Půjčují ženám paruky, budují dobročinné bazárky, nedávno ho založila jedna z dobrovolnic v Oboře na Plzeňsku, další vzniká v jižních Čechách. „Postupně se chceme rozšířit i do Karlovarského kraje, kde hledáme prostory pro naši pobočku. Vytvořili jsme také Club Maminy s rakovinou, díky němuž mohou nemocné maminky sdílet své pocity, strachy a naděje. Mohou tak společně sdílet zkušenosti s rakovinou a navíc čerpat různé výhody, které jsme pro ně s pomocí odborníků a sponzorů připravili a připravujeme. Spektrum naší činnosti je opravdu hodně široké,“ popisuje Šárka Šteinochrová, která spolupracuje s mnoha lékaři a pacienty Fakultní nemocnice v Plzni a dalšími zdravotnickými zařízeními. Upozorňuje, že právě činnost pacientských organizací doplňuje to, na co lékaři během nabité praxe a léčení mnoha pacientů nemohou mít v ordinaci čas.

Onemocnění ukázalo smysl života

„Maminy s rakovinou jsou pro mě další dítě. Máme mnoho práce a plánů, je to náročné a nejraději bych každému pomohla. Už jsem se ale naučila, že všechno stihnout nelze. A snažím se netrápit se tím, i to je součást psychoterapie,“ zdůrazňuje žena, která se potýká se zdravotními omezeními po léčbě. Na nádorové onemocnění nežehrá. „Ukázalo mi směr, jímž se mám v životě ubírat, a že smysl života je v dětech, ve vztazích a ne ve věcech,“ uzavírá.