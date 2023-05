Tanec, pohyb, zážitky z úspěchů, či respekt k ostatním a týmová spolupráce spolu s mistrovskými tituly. To vše a mnoho dalšího si užívá mažoretková a twirlingová skupina Merilly Cheb. Čítá na 58 dívek, ale také dva chlapce.

Merilly Cheb sbírá mistrovské tituly, mažoretky chystají celovečerní show | Foto: Foto: Merilly Cheb

S nápadem založit v Chebu mažoretkovou skupinu přišla už před osmi lety Andrea Rajlichová, podařilo se, a v roce 2015 se začalo scházet deset členek. Skupina se do dnešních dnů úctyhodně rozrostla, a funguje pod Domem dětí a mládeže Sova. Spolu se zakladatelkou skupinu, jejíž věkový rozsah je od tří do dvaadvaceti let, trénuje i Tereza Sehnoutková, Eliška Procházková a Karolína Míková.

„Před pár lety se twirling, tedy spojení gymnastiky a práce s hůlkou, dostal v republice na lepší úroveň. V našem městě tento sport nikdo nedělal, proto jsem se rozhodla založit skupinu mažoretek, která se věnuje i twirlingu. I přesto, že twirling v republice není ještě tak známý, věříme, že jednou bude, a my budeme jeden z těch klubů, který se tomuto sportu věnuje v Chebu a blízkém okolí,“ svěřila se zakladatelka Andrea Rajlichová.

Za osmileté působení v Chebu skupina Merilly získala celou řadu ocenění, a to i mistrovských titulů. Například mistr ČR v solo improvizaci v roce 2017, skupina kadetek dosáhla na titul I. vicemistr Čech velmi uznávané asociace NBTA. „Dále se pyšníme několika tituly vicemistr ČR a II. vicemistr ČR v asociaci ČMTF. V loňském roce se staly naše kadetky vicemistryněmi ČR a tím získaly postup na mistrovství světa 2022, kde se umístily na krásném pátém místě po součtu dvou disciplín – pochodové defilé a pódiová formace,“ vypočítala Andrea Rajlichová tituly s tím, že v letošním roce bodují nejmladší členky ve věku pěti až osmi let. Pravidelně je vysílají do boje a z kvalifikace přivezly 1. místo, a z Mistrovství České republiky krásné 3. místo.

V červnu se Merilly chystá na mistrovství republiky v Dubňanech, kde skupina může získat postup na vytoužené mistrovství světa v Chorvatské Opatiji. Každoročně je chebské mažoretky možné vidět na akcích pořádaných v Hazlově, ve Františkových Lázních a samozřejmě také v Chebu. Poprvé představí i vlastní celovečerní show v Divadle ve Františkových Lázních a to 10. června.

Jak říká zakladatelka a potvrzují trenérky i svěřenkyně, být mažoretkou člověka naučí mít respekt k ostatním lidem, týmového ducha, užívat si úspěchy. „Ale to nejdůležitější u nás je skvělá rodina, která vždy každého podrží za jakékoliv situace,“ dodala.

Merilly mezi sebe přijmou další zájemkyně. Kdo by měl zájem, nábor se uskuteční v 6. základní škole Cheb v červnu:

13.6.2023 16 hod. ročníky 2020 a 2019 (baby děti)

14.6.2023 15 hod. ročníky 2017 a 2018 (děti)

15.6.2023 16 hod. ročníky 2016, 2015, 2014 a starší (kadetky, juniorky, seniorky)