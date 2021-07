"Hodně lidí se mě ptá, jak jsem se sem dostal, co tady dělám, jak to tady teď vypadá, jak mohou sami pomoci. Když se někde stane podobná událost, jako se stala minulý týden na Moravě, spoustu lidí se začne mobilizovat a připravovat na možný výjezd do postižených oblastí. Většinou jde o lidi, kteří mají za sebou již nějakou účast na podobných událostech. Krátce po tom, co vyšla zpráva o tom, co se na Moravě stalo, kontaktovala mě jedna soukromá zdravotnická služba s tím, jestli bych jim nepomohl se zajištěním posádky v Moravské Nové Vsi. Samozřejmě, že jsem neváhal ani chvíli a v neděli odpoledne, jsem spolu s kolegy vyrazil,“ říká místostarosta. A připomíná důležitost hasičů při podobných katastrofách.

"Kolikrát je za život potřebujeme? Jednou, někdy možná dvakrát. V horším případě je to při požárech, v těch lepších, třeba při likvidaci včelího roje. A pak přijde pohroma podobná té, co se stala na Moravě. Moravská Nová Ves má asi 2600 obyvatel. Je to moc hezké místo stejně, jako všechny podobné obce na Moravě. Přes obec vede jedna dlouhá hlavní silnice. Když jsem přijížděl do Moravské Nové Vsi, projížděl jsem kolem dlouhé kolony hasičské techniky. Náklaďáky, nakladače, kontejnery, jeřáby. Ale hlavně samotní hasiči. Je až neuvěřitelné, jakou sílu mají. Kolik jich je, jak jsou vybaveni a jací to jsou profíci a dříči. A když se tahle parta sejde na jednom místě, je to kolotoč. Teď je to tady hlavně o nich. Uklízejí ulice a zahrady místních, zakrývají spadané střechy, sundávají poškozené tašky. A jde jim to neuvěřitelně rychle. Každou hodinu je znát změna k lepšímu. Jim patří obrovským dík. Máme jedny z nejlepších hasičů na světě,“ pochvaluje místostarosta.

Krátce po příjezdu na místo se setkal s místostarostou obce. "Ptal jsem se ho, jakou pomoc, by momentálně uvítal. Řekl, že díky dárcům mají všeho dost. Prostředky na úklid, nářadí, hygienické prostředky, plachty, jídlo, pití, všechno. Momentálně potřebují co nejrychleji uklidit nepořádek, což zajišťují hasiči. Sám mi řekl, že je rád, že policie hlídá vjezdy do postižených obcí. Je potřeba mít o každém člověku, který přijede pomáhat přehled. Kvůli koordinaci samotných prací a zamezení možného rabování. Na ulicích to vzhledem k velkému množství těžké techniky hasičů není vždy úplně bezpečné. Auta i nakladače se točí velice rychle. Až bude vše uklizeno a těžká technika z ulic zmizí, přijde na řadu úklid vnitřních prostor budov a obydlí. Tady pak budou potřeba dobrovolníci. To ale bude ještě chvíli trvat. Pokud se někde po republice podaří uspořádat nějakou sbírku materiálu, je lepší ještě pár dní počkat a pak ji odvézt tam, kde to budou potřebovat. Jsou ale třeba tesaři, pokrývači a třeba také elektrikáři. Morava se z toho brzy dostane a zase bude kam jezdit na dobré víno, čerstvé ovoce a zeleninu, ale hlavně za skvělými lidmi,“ dodává.

Tornádo se prohnalo několika obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku. Od přírodní katastrofy neuběhl ani týden a ukázalo se, že vlna solidarity je celorepublikově velká. Na celém území České republiky lidé přispívají do různých sbírek, posílají DMS. Dobrovolníci jsou připraveni na pokyn k tomu, aby odjeli na místo tragické události a dali ruku k dílu.