Mladý Jindra si prošel peklem leukémie. Na Rock in Roll mu budou pomáhat

Buď dobrej. S tímhle mottem se loni pustili pořadatelé novorolského hudebního festivalu Rock in Roll do pomoci lidem, kteří se perou s osudem. Po loňském úspěchu se do dobročinné akce pouští i letos. Každý z návštěvníků bude mít možnost udělat dobrý skutek dle svých vlastních možností. Pomáhat budou mladému Jindrovi, kterému se do cesty postavilo hned několik těžkých překážek.

Mladý Jindra si prošel peklem leukémie. Na Rock in Roll mu budou pomáhat. | Foto: Rock in Roll