Navíc právě ve středu poprvé vyjel mobilní očkovací tým, aby naočkoval bezdomovce v Ostrově, Karlových Varech a Nové Roli. Podle předběžných odhadů jde asi o 80 lidí.

Prvním místem, které vakcinaci bez předchozí rezervace termínu v centrálním registračním systému nabízí, je očkovací centrum v klášteře sv. Antonína Paduánského v Sokolově. Lidé je tam mohou podstoupit vždy od pondělí do pátku mezi 16. až 17. hodinou. Celkem jsou zdravotníci schopni aplikovat neregistrovaným 24 dávek vakcíny denně.

„Dalším místem pro očkování bez registrace se v Karlovarském kraji stane očkovací centrum v Kulturním centru Svoboda v Chebu, kde bude od středy 28. července vyhrazen čas od pondělí do pátku pro zájemce v době od 14. do 15. hodiny. Kapacita je asi 50 očkovaných denně. Následně v karlovarské KV Areně se mohou neregistrovaní nechat očkovat od soboty 7. srpna, a to v časech od pondělí do pátku mezi 15. až 17. hodinou, v sobotu a v neděli mezi 10. až 12. hodinou,“ upřesnila lékařská ředitelka a krajská koordinátorka očkování Dagmar Uhlíková.

„Jasně se ukazuje, a to nejen u nás, ale i celosvětově, že očkování chrání proti šíření nákazy a těm, kteří během léta cestují do zahraničí, výrazně usnadňuje pohyb mezi jednotlivými státy, po návratu nemusejí do karantény, především ale neohrožují své blízké. Proto chceme umožnit lidem i očkování bez registrace, pokud se nechtějí nebo nemohou registrovat v elektronickém systému,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.