Moskevská a Krymská ulice v Karlových Varech zatím budou nést tato označení. Jejich přejmenování řešili karlovarští zastupitelé na pondělním mimořádném jednání v bodě různém jako návrh na usnesení, s nímž přišel Karlovarák Otmar Homolka. Někteří zastupitelé mají s možným přejmenováním problém, náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) to považuje za výsměch a osobní invektivu, zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci) za plytké a populistické gesto. Jak už Deník v minulých dnech informoval, v souvislosti s ruskou agresí se objevil v Karlových Varech názor na přejmenování ulice Moskevská, mnoho lidí v diskusi na facebooku to ale rezolutně odmítá. Otázkou je navíc řešení Krymské ulice, protože Krym je stále oficiální součástí Ukrajiny. Moskevská se dle návrhu měla změnit na Kyjevskou, Krymská pak na Ukrajinskou.

"Název Moskevské ulice nemá politický podtext a nesouvisí s politickým směrem. Pokud tak chceme pomáhat ukrajinským běžencům, rozhodně tím nepomůžeme našim občanům. Považuji to za plytké a populistické gesto," prohlásil Bouška. Na to reagoval zastupitel Jiří Klsák, který je zároveň historikem. "Já tento návrh beru spíše jako zahájení diskuse o možném přejmenování ulice a nechci o tom dnes rozhodovat. Dovoluji si ale svému předřečníkovi oponovat, že názvy těchto ulic nebyly dávány do souvislosti s politickým podtextem. Stalo se tak po roce 1948, kdy tu vládla jistá nálada a jistý režim a toto bylo výsledkem této doby. Na území města byly ještě více zřejmější ulice s režimem, jako třeba ulice Gottwaldova či Zápotockého nábřeží," uvedl Klsák, který už dříve konstatoval, že by mu přejmenování ulice Moskevská nevadilo. "Chápu ale, že to je poněkud administrativní problém. Jde o nejdelší ulici ve městě, kde sídlí i magistrát města, na němž je hlášeno 2000 lidí. Rozhodně bych nevolil názvy s politickým podtextem, i když s ohledem na současnou dobu mohou znít pozitivně," poznamenal Klsák.

Při požáru se popálili dva lidé, hasiči zachránili i tři ukrajinské uprchlíky

Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) to komentovala, že by se záležitost měla řádně prodiskutovat a ne schvalovat rychle. "Na začátku tohoto jednání jsem upozorňoval, aby se nezvrhlo v politickou agitku, abychom tu projednali pomoc. Proto jsme se tu dnes sešli. Názvy ulic pojďme řešit na řádném zastupitelstvu. Nechme si osobní invektivy. Mně toto přijde jako výsměch. Proč taky nepřejmenováváme ulice Petra Velikého, Ruskou, Sibiřskou či Gagarinovu?" ohradil se náměstek Trtek.

Navrhovatel Homolka na to podotkl, že se sám také stěhoval před časem na Moskevskou ulici a že mu to přijde jako minimum, co Karlovy Vary v souvislostí s podporou Ukrajiny mohou udělat. "A jaké osobní invektivy, politikaření a patolízalství? Já nejsem politik, to jste vy," pronesl. S jeho návrhem na přejmenování ulic nakonec souhlasili jen tři zastupitelé - Petr Kulhánek (KOA), Jindřich Čermák (Piráti) a Josef Janů (nezařazen).