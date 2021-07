Malý most v obci Šemnice U Mostu, který mohou v současné době využívat jen osobní vozidla a zemědělská technika, je v tak špatném stavu, že bude zřejmě už tento týden uzavřen. Zatím není jisté, zda bude opraven nebo bude v budoucnu sloužit pouze pěším a cyklistům. Redakci Deníku to potvrdil Vladimír Malý, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, který most vlastní.

"Poslední mostová prohlídka konstatovala, že zespodu je most ve velmi špatném stavu a aktuálně připravujeme jeho uzavírku s objížďkou. Tomu musí nejdříve předcházet správní řízení," informoval Malý.

Most si prohlédnou projektanti, kteří pak s krajskou správou a údržbou silnic rozhodnou o jeho budoucnosti. "Náklady na případnou opravu budou hodně vysoké, takže se uvidí. Nejhorší varianta, která přichází v úvahu, je jeho zprovoznění pouze pro pěší a cyklisty," nastínil vedoucí odboru.

Podle něho most, který byl postaven po druhé světové válce, prošel řadou změn. Faktem ovšem zůstává, že měl sloužit maximálně patnáct let. Jeho existence značně stěžuje život rodině Nývltových, která žije vedle. Doprava přes most je hlučná, navíc mají neustále problémy s kamiony, které mají na most zákaz. "Původně byly na mostě pryžové tlumiče. Jenže kvůli nim zatékalo do dřevěné mostovky, která tak hnila. Takže se tlumiče odstranily. Dřevěná mostovka je tak nyní hlučnější, za což může i to, že projíždějící auta tu jezdí rychleji, takže to dělá větší hluk," vysvětlil vedoucí Malý.

Přes most sice nákladní vozidla nemohou, jenomže mnozí řidiči to ignorují a snaží se přes most stejně přejet, načež ve finále zjistí, že to nejde. "Komunikace tam je úzká a řidiči se pak musí složitě otáčet," dodal Malý.

Nývltovi řeší problémy s mostem už od roku 1992 a říkají, že se od té doby mnoho nevyřešilo. V poslední době si stěžují právě na velký hluk. "Velkým a dodnes přetrvávajícím problémem, a to nejen pro nás, je téměř 70 let provizorní most, který byl velmi hlučný a neustále se jenom látá a ještě přivádí do osady velká těžká vozidla. Roky se již připravuje a slibuje výstavba nového mostu mimo naší osadu, což by nám velmi ulehčilo, ale neustále slyšíme, jak ze strany obce Šemnice, ale především ze strany krajského úřadu jenom plané sliby!" stěžovali si například manželé bývalé hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové.