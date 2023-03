V úseku pod Patou je dopravním značením snížena rychlost jízdy. "Podle příslušného rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje oprava potrvá až do podzimních měsíců. Dopravní omezení bylo povoleno od 13. února. do 29. října 2023," uvádí mluvčí Městského úřadu v Aši Milan Vrbata.

Systém průjezdu zmíněným úsekem je stanoven ve třech režimech. V prvním, od 13. února do 31. března, bude kyvadlový provoz řízen pomocí semaforů po jedné straně silnice, ve druhém, tedy od 1. dubna do 22. září, bude obousměrný provoz veden po provizorní komunikaci a provizorním mostku. Ve třetím opět kyvadlově pomocí semaforů po opačné straně silnice, to bude od 23. září do 29. října.