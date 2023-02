„Ani letos by neměl být problém udržet alespoň částečný provoz na severních sjezdovkách do velikonočních prázdnin, konkrétně do 9. dubna. Co se bude dít potom, uvidíme podle aktuálního zájmu lyžařů a sněhovým podmínkám,“ uvádí provozovatelé areálu na Klínovci a dodávají, že mimo dostatku sněhu na sjezdovkách si tak na horách návštěvníci užijí pohádkovou atmosféru zasněžených Krušných hor.