Až výjimečný trest hrozí dvacetiletému muži z Aše, který sekerou posekal pošťáka a jeho přítelkyni. Lidé v Aši se pak báli vycházet ven, mladík totiž, po té, co oba napadl, utekl a nikdo nevěděl kam. Během sobotní noci ho následně policisté vypátrali a vzali na výslech. Během nedělního dne ho obvinili. V Aši není žádným nováčkem. Už v roce 2017 přepadl ašskou benzínovou stanici.

"Krajští kriminalisté 20letého muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu spáchaného s rozmyslem na dvou osobách v úmyslu získat pro sebe vlastní prospěch. V případě prokázání viny mu hrozí až 20letý trest odnětí svobody nebo trest výjimečný," potvrdila policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Obviněný si nejprve pod falešnou identitou objednal znehodnocenou historickou střelnou zbraň z 19. století, kterou mu právě napadený pošťák pak měl doručit do vlastních rukou.

"Objednanou zbraň mu měl na udanou adresu doručit poštovní doručovatel do vlastních rukou na dobírku v částce několik desítek tisíc korun. Adresu ale obviněný v osudný den změnil a pošťáka nasměroval k předání zásilky na odlehlý konec jedné ulice v Aši. Zde po něm měl požadovat vydání zásilky pro svého údajného kamaráda. Než mu jí však poštovní doručovatel stačil předat, napadl jej úderem sečného nástroje do horní části těla s úmyslem ho usmrtit. V útoku chtěl nejspíš pokračovat, ale napadenému muži se podařilo z místa utéci pro pomoc, čímž si nejspíš zachránil svůj život. Agresivní mladík však sečnou zbraní útočil dál a bezcitným jednáním napadl i jeho spolujezdkyni do horní části těla, opět s úmyslem jí usmrtit. Poté si měl vzít zásilku, pro kterou si přišel a z místa utéct pryč," konstatovala Zuzana Týřová.

Závažně zraněným lidem poskytla první pomoc sousedka z přilehlého domu. Ta vzápětí zavolala také záchrannou službu a policii.

"Několik policejních hlídek se ihned sjelo na místo činu a následně začalo rozsáhlé pátrání po hledaném muži, kterého se účastnilo několik desítek policistů společně s policejními psovody. Krátce před druhou hodinou ranní v sobotu 21. prosince se hledaného muže podařilo policistům vypátrat a zadržet přímo v Aši," konstatovala policejní mluvčí.

Následně mladíka převezli policisté do policejní cely.

Napadeného pošťáka a ženu převezli záchranáři do Fakultní nemocnice v Plzni. Kvůli špatnému počasí nemohl vzlétnout vrtulník a tak museli do Plzně dorazit sanitkou.

"Mohu potvrdit, že obviněný muž se už v roce 2017 dopustil dvojnásobného loupežného přepadení benzinových čerpacích stanic v Aši," dodala Zuzana Týřová.