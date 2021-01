Kompromis. To je zásadní věc, k níž musí dojít, aby se konečně začalo něco dít na téměř nevyužitých pozemcích, které se nacházejí na pravém břehu Ohře od karlovarského dolního nádraží až po tuhnickou lávku.

Pracovní název tohoto území zní Širší centrum. Na využití jedné z posledních volných lukrativních ploch v lázeňském městě si přitom vylámalo zuby nejedno vedení města. To nynější v současné době znovu zahájilo jednání s vlastníky pozemků, kterých není rozhodně málo, jedním z nich jsou i Karlovy Vary. Každý má přitom o využití parcel svou vlastní představu. A v tom je právě kámen úrazu.

„Měli jsme schůzku s majitelem podstatného pozemku. Chtěli jsme se od něho dozvědět, jakou má představu o jeho využití. Zástupci města zároveň na tomto setkání představili svou vizi, na které se podílela i Kancelář architektury města (KAM). Musíme se spolu dohodnout. Bývalé vlády to zkoušely dvanáct let a my už se chceme někam posunout,“ uvedl náměstek Josef Kopfstein. „Jenomže někteří vlastníci jsou takoví, že se s nimi příliš domluvit nelze,“ povzdechl si náměstek.

„Problém je, že vlastník pozemku chce začít zleva, město naopak zprava,“ upřesnil informace náměstek Petr Bursík. Rozsáhlé území má v budoucnu podle plánů sloužit částečně i jako moderní dopravní terminál. „Jenomže město ho chce blíže k centru, soukromí majitelé spíše na druhou stranu k ulici Charkovská,“ vysvětlil Bursík.

Na posun ve využití tohoto strategického území přitom nečeká jen moderní dopravní terminál, ale i další velké investiční plány města. Od ulice Charkovská má totiž vést nový most, s jehož napojením se počítá na druhé straně po přestavbě pivovaru v Rybářích, kde má vyrůst nová čtvrť s byty a obchody.

Budoucnost Širšího centra má rovněž návaznost i na opravu Chebského mostu, o němž stále není definitivně rozhodnuto, zda bude nadále naplno sloužit dopravě, nebo se na něm provoz omezí a stane se z něj městský most sloužící jen pro hromadnou dopravu a složky integrovaného záchranného systému. „Do března bychom se chtěli dohodnout. Čeká nás ještě několik schůzek,“ dodal náměstek Kopfstein.

KAM připomíná, že myšlenka nového dopravního terminálu v této lokalitě se objevila už v roce 2013. Podle KAMu jsou z hlediska dopravy velmi důležitá dvě místa z celkového území – předpolí Chebského mostu, druhým je pak náměstí Republiky.