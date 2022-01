„Před Vánoci jsem jsem potřebovala prodat své staré auto, protože jsem dostala darem nové. Zpočátku se mi zachovalou Hondu nedařilo prodat, ale zanedlouho se kupci našli," vzpomíná žena.

Přiznává, že se automobilu chtěla rychle zbavit, aby s ním neměla tolik práce. „Své staré auto jsem prodala hodně pod cenou, ale byla jsem ráda, že si ho někdo chtěl vzít. Postupovala jsem jako úplný amatér a důvěřovala, že je všechno v pořádku. Vůbec by mě nenapadlo, co se vše může stát,“ sděluje.

„Lidé, co si pro vůz přijeli vypadali pochybně, ale v tu chvíli mi to bylo fuk. Měla jsem radost, že už se o auto nemusím starat. Podepsali jsme kupní smlouvu, já jim dala plnou moc. Dokonce mě přesvědčili, abych jim dala z prodeje slevu. Kývla jsem na to. Myslím, že byl zrovna víkend. Slibovali, že auto hned první následující všední den přepíší. A v pondělí opravdu přišla sms zpráva o tom, že je auto přepsané. Byla to tedy pro mě uzavřená záležitost,“ popisuje situaci.

O několik měsíců později jí však začaly chodit pokuty za auto, které před Vánoci prodala. „Když mi přišla pokuta za překročenou rychlost, tak jsem se podivila, ale nějak jsem to více nezkoumala. Řekla jsem si, že je to možné, protože v ten čas jsem shodou okolností těmito místy projížděla se svým novým vozem. Jednalo se o maximální překročení rychlosti v Ostrově nad Ohří. Přišlo mi to ale přeci jen divné, protože rychlost si ve městě hlídám. Podívala jsem se na pokutu pozorněji a zjistila, že se jednalo o to staré, údajně prodané vozidlo. Během blízkého času přišla další pokuta. Věděla jsem, že je tady něco v nepořádku. Případ jsem oznámila na státní i městskou policii v Chebu a společně jsme zjistili, že vozidlo nakonec přepsané nebylo. Musela jsem tedy všechny pohledávky bez pardonu zaplatit. Byla to pro mě velká škola a už tak důvěřivá do budoucna rozhodně nebudu. Měla jsem ale velké štěstí, protože mé staré auto bylo opět prodáno a naštěstí si jej dotyčný přepsal na sebe,“ doplňuje žena, která na prodeji vozidla nakonec kvůli pokutám prodělala.

Podle velitele městské policie Pavla Janošťáka dochází k těmto případům na Chebsku velmi často a je důležitá prevence. „Doporučení pro prodejce vozidel je ohlídat si přímo přepis samotného vozidla. Doporučuji hned v den prodeje dojít s novým majitelem na přepis na příslušný městský úřad, odbor dopravy,“ říká.

Při přepisu vozidel dochází k mnoha chybám. „Největší chybou je, že občané důvěřují kupujícímu. Nabývají dojmu, že splní svou povinnost a vozidlo si nahlásí tam, kde mají trvalé bydliště. To se ale mnohdy nestane a veškerá právní zodpovědnost jde za stávajícím majitelem a provozovatelem, který o tom nemá žádné tušení. Vozidlo tak samozřejmě stále jezdí po republice v tom lepším případě a s velkou pravděpodobností páchá přestupky například v naměřené rychlosti, v jízdě na červenou a veškeré pokuty jdou stále za prodejcem, protože je stále majitelem vozidla,“ vysvětluje velitel Janošťák.

Městská policie v tomto případě doporučuje lidem, kteří se dostali do podobné situace, aby se kupujícího snažili dohnat a osobně dohlédli na následný přepis. Jeden z nejdůležitějších dokladů je také kupní smlouva, kterou je potřeba uchovávat na místě, kde ji občané mohou kdykoliv najít. Na Chebsku se policisté s těmito případy setkávají i dvakrát do týdne a považují to za vážnou problematiku. Lidé se totiž kvůli takové nedbalosti dostávají do velmi nepříjemných situací a velkým ztrátám peněz.