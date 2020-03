Karlovarský kraj na další posily z Armády ČR spoléhat nemůže, i přesto zostří opatření pro pendlery

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Karlovarský kraj chce rozšířit opatření, která by účinněji bránila rozšíření nákazy koronavirem prostřednictvím pendlerů denně překračujících hranice s Německem. Hejtman Petr Kubis také apeloval dopisem na předsedu Ústředního krizového štábu Romana Prymulu, aby vedení státu rozhodlo o neprodleném uzavření hraničního přechodu do SRN na Božím Daru. Omezilo by se tak riziko nákazy, a hasiči, policisté i celníci by mohli soustředit své síly na zbývající přechody Pomezí nad Ohří a Vojtanov.