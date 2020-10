Za dobu jeho závislosti se mnohé přihodilo, dokonce i začal abstinovat, k droze se stejně ale vrátil.

„Na perníku jsem závislý od osmnácti let. Jsem v tom celou dobu se svou současnou partnerkou. Zkoušeli jsme i přestat, a to když se nám před lety narodila dcera, ale pak jsme do toho stejně zase spadli,“ vypráví muž, který si nepřeje být jmenován.

Do K-Centra přišel na výměnu jehel dopoledne. „Centrum nám hodně pomáhá. Chodím sem tak jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní, jak je potřeba. Perník bereme téměř každý den, pokud to jde. Měsíčně za něj utratíme tak tři tisíce korun,“ svěřuje se narkoman, který je jedním z těch závislých, co má ovšem práci. Tu má i jeho partnerka.

K-Centrum má možnost sledovat, jak se jejich letitým klientům daří. „Máme jich asi dvě stě. Ti, co berou dlouhé roky, se ale najednou chtějí usadit, chtějí mít klid a neživořit už jen na ulici, a tak si postupně nacházejí ubytování, začali pracovat,“ poznamenává Lucie Vobořilová z K-Centra. Ne všichni jsou ale schopni začít normálně žít. Centrum tak nabízí těmto lidem i potravinový servis, kdy si mohou dát kávu, čaj i polévku. „Klienti mají možnost si u nás vyprat či se vysprchovat. Rovněž mohou u nás dostat i oblečení ze second handu. V tomto směru spolupracujeme s Českým červeným křížem,“ dodává vedoucí Centra Richard Vodička.