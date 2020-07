Řeč je o teprve dvanáctiletém Matěji Houškovi, který žije s rodiči a bráchou v Konstantinových Lázních a jeho velikým koníčkem je rybolov, hledání zapomenutých revírů a také točení videí z chytání ryb. U vody je každou volnou chvíli. V rybnících i řekách loví velké i malé ryby, kapry, amury. Hledá místa, kam běžně rybáři nechodí a snaží se ulovit ryby, které v těch místech ještě na háčku nebyly.

V minulých dnech se opět na jeden takový zapomenutý revír vypravil, k vodě, kde je zákaz vysazování ryb, přesto by tam nějaké měly být. „Vodní ptáci, divoké kachny, labutě, husy, lysky a volavky, to je ten důvod, jak se může dostat ryba do vody, i když jí tam nikdo nenasadil. Nakladené rybí jikry jsou lepkavé a čekají uchycené na vodních rostlinách, kde loví vodní ptáci, a tak se stane, že se na ptačím peří, či nohách ptáka jikry uchytí. Pták se poté vznese a odletí na jinou vodu,“ vypráví rybář Matěj.

Zdroj: Youtube

Právě zde u rybníka potkal Matěje houbař, který mu řekl, že tam chodí padesát let, ale v životě tam rybáře neviděl. Prý tam absolutně nemá šanci rybu chytit. Přesto tam Matěj chytil malého kapra. A nezůstalo u jediného. „Kde jsou malé ryby, musí být i velká.“

Po noci přečkané u vody zabral ráno totiž i další kapr, jak Matěj říká, pantáta. „Pro mne ten nejvzácnější úlovek, ryba, která ještě nikdy nebyla na háčku. Takovou rybu nemá cenu měřit nebo vážit, zde nejde o centimetry nebo kilogramy. Těžko bych si zde mohl přát ještě něco více,“ raduje se.

Nutno dodat, že Matěj spolu s rodiči má vždy domluven lov a natáčení videí s majitelem rybníka.

A své úspěchy slaví i na kanále YouTube. Napovídají tomu mnohé komentáře. „Matěji super videa. Klobouk dolů před Tvým odhodláním. Táta z Tebe musí mít radost. Držím palec a těším se na další video,“ uvádí Václav Pejchal. „Tak to je pecka Matěji, jen tak dál, jsi skvělý chlapák,“ dodává Radek Řehoř.