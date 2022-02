Pro letošní sezónu jsou komentované prohlídky pro veřejnost nově zařazeny do stálé nabídky i ve všední dny. Od 18. června do 18. září každý všední den je začátek prohlídky ve 14, o víkendech a svátcích pak v 11 a ve 14 hodin. Chybět nebudou ani oblíbené akce věnované rozličným tématům. 10. dubna to bude Květná neděle na hradě Seeberg, 22. října Svatohubertská slavnost a 10. prosince Seeberský advent,“ pokračuje.

Na připravované novinky se těší i Slávka Novotná se svou dcerou. „Líbí se nám, že jsou tu tradiční akce. Vždy se sejdeme s přáteli u sklenky dobrého vína a děti tady mají také svůj program. Minule jsem tady dokonce objevila tarotové karty, které jsou od jednoho autora z Jáchymova. Vždy nás tu zkrátka něčím překvapí. Určitě doporučuji navštívit tuto památku,“ usmívá se.

V nabídce budou i žádané tematické noční prohlídky. „Po loňské gotice se budou letos zabývat obdobím renesance. Ti, kteří navštívili noční prohlídky v uplynulých letech, vědí, že je čeká nejen historie hradu a Chebska v tomto období, ale také připomenutí možná už zapomenutých znalostí z dějepisu o renesanci v Evropě – architektuře, výtvarném umění, hudbě, odívání a také stravování a stolování,“ dodává kastelánka Cestrová.