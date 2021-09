Řidiči, kteří v těchto dnech vyjedou na nebezpečný úsek silnice I/6 v Karlových Varech zvaný U Střelnice, a to mezi karlovarskými Drahovicemi a policejní střelnicí, se musí obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se totiž pustilo do avízované úpravy vozovky, která má za cíl zvýšit bezpečnost silnice, na níž od začátku srpna zemřelo už pět účastníků silničního provozu, z toho dvě děti. Vzhledem k tomu, že silničáři upravují komunikaci za provozu, je tam doprava omezená, a tak kolony aut, která směřují na Prahu, stojí až po někdejší čerpací stanici.

Na místě se už objevila značka, že rychlost aut hlídá nově měřící radar. "V pondělí jsme zahájili práce, které se týkají bezpečnostních opatření, a to v úseku od konce města Karlovy Vary směr Praha až za oblouk u policejní střelnice. Práce budou probíhat po etapách vždy v jednom jízdním pruhu, který bude uzavřen. Řidiči místem projedou obousměrně se sníženou rychlostí 30 kilometrů v hodině," informovala mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Součástí úprav bude i pokládka mikrokoberce, tedy vrstvy, která povrch vozovky zdrsní a zlepší její protismykové vlastnosti. "Pokládka asfaltového nátěru je ovšem závislá na klimatických podmínkách a za deště není její realizace možná," upozornila mluvčí ŘSD.

Redakce Deníku už od policie získala statistiky nehod v tomto úseku, k nimž došlo za poslední roky. Čísla se týkají období od roku 2018 až do současnosti. Závěry z toho nejsou pro letošní rok vůbec přívětivé. Vyplývá z nich, že jen za letošní srpen tam zemřeli čtyři lidé. "Páté úmrtí, a to muže, k němuž došlo 31. srpna, je stále v šetření. Není doposud jisté, zda řidič nezemřel ještě před samotnou nehodou," vysvětlil mluvčí policie Jakub Kopřiva. Za celý rok 2018 ani rok 2019 tam nezemřel žádný účastník provozu, vloni to byl jeden člověk. Také s počtem nehod aspiruje letošní rok na první příčku, za necelých 9 měsíců tam došlo už k 26 případům, přičemž za celý rok 2018 to bylo 29, za rok 2019 22 a vloni také 29 nehod.

"Od začátku roku 2019 do současné doby, konkrétně do konce srpna letošního roku, došlo v úseku od křižovatky na Olšová Vrata k začátku města Karlovy Vary k 77 dopravním nehodám. V roce 2019 došlo k 22 dopravní nehodám, při kterých naštěstí nedošlo k smrtelnému ani těžkému zranění. V roce 2020 došlo v tomto úseku k 29 dopravním nehodám, při kterých bohužel jedna osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem. V letošním roce zatím došlo v tomto úseku k 26 dopravním nehodám, při kterých bohužel zemřely čtyři osoby. Jeden člověk byl navíc těžce zraněn. Nejčastější příčinou těchto dopravních nehod bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu komunikace," doplnil mluvčí Kopřiva.

Situace na silnici I/6 karlovarskou veřejnost hodně zajímá. Jeden čtenář se jí třeba takto zastal: "Silnice přece nemůže za nedisciplinované a hazardující řidiče. To je, jako když na silnici nižší třídy pokácejí alej krásných stromů, protože je tam mnoho smrtelných nehod. Ty stromy za to nemůžou, ale pouze neukázněný řidič. To je potřeba zdůraznit!"