Už 32. ročník Mezinárodní letní jazykové školy začal v pondělí v Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Až do 29. července budou kurzy vzdělávat žáky základních i středních škol, vysokoškoláky a zájemce z řad veřejnosti v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, ruštině, španělštině, čínštině a pro cizince rovněž v češtině. Připraveny jsou také kurzy pro děti, konat se budou na ZČU i ve Školicím a ubytovacím zařízení ZČU v Nečtinech.

„Letos máme 390 účastníků, s počtem přihlášených jsme velmi spokojeni. Největší zájem byl o kurz angličtiny, němčiny a španělštiny. Ceny kurzů zůstávají už pět let stejné. Liší se podle typů – třítýdenní kurzy pro dospělého vyjdou na 9490 korun, pro studenty do 26 let jsou ceny nižší,“ uvedla hlavní koordinátorka Mezinárodní letní jazykové školy Daniela Kopřivová.

Ve stejném termínu se nyní koná také 16. mezinárodní letní škola umění ArtCamp, kterou pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara. Poprvé se uskuteční například kurz zaměřený na analogovou fotografii nebo na problematiku intervencí do veřejného prostoru. Tři týdny plné umění a designu přilákaly letos 333 účastníků z České republiky i ze zahraničí.

„Účastníků ze zahraničí je zhruba čtvrtina. Pochází z Ukrajiny, ze Slovenska, přihlásila se ale i skupina z Japonska. Kvůli situaci spojené s pandemií koronaviru a válkou na Ukrajině je letos přihlášených logicky o něco méně, ale i tak je 333 účastníků skvělé číslo,“ řekla provozní ředitelka letní školy Lenka Kodýtková a dodala: „Čeká nás 32 uměleckých kurzů, zahajovací party, večery s prezentacemi zajímavých uměleckých osobností, projekce studentských filmů a animací a mnoho dalšího. V Galerii Ladislava Sutnara bude od 12. července k vidění výstava Original Loiri, kde se představí hlavní host letní školy, finský umělec Pekka Loiri.“

Kurzy jsou vhodné pro budoucí studenty umění jako příprava na talentové přijímací zkoušky, pro studenty a absolventy vysokých škol nebo pro každého, kdo chce objevit či rozvinout svůj talent. „Každoročně je největší zájem o přípravné kurzy, jako je figurální kresba, ilustrace a fashion design, stejně jako o kurzy zaměřené na grafický design, digitální fotografii, šperkařské techniky nebo tvorbu komiksu a storyboardu,“ vysvětlil umělecký ředitel letní školy, proděkan Josef Mištera.

„Kreslím tu dnes model závodního auta, který budu následně modelovat. S modelováním zatím žádné zkušenosti nemám, takže jsem rád, že si ho tu mohu dnes vyzkoušet. Bude se mi to určitě hodit k dalšímu studiu,“ řekl čerstvý maturant, devatenáctiletý Jakub z Horní Cerekve u Pelhřimova.

Na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara proběhne vždy v pátek odpoledne krátká výstava prací, které v jednotlivých kurzech vznikly. Účastníci kurzů tak mají možnost zhlédnout výsledky pětidenní práce svých kolegů a zakončit svůj týden na ArtCampu. Výstava je přístupná i široké veřejnosti a probíhá od 14 do 15 hodin.

V pondělí odstartovala také letní škola Fakulty ekonomické Homo Economicus a kybernetické soustředění Fakulty aplikovaných věd Campo Arduino.

Další program na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara přístupný veřejnosti:

12. 7. 2022 od 19 hod.: Zahajovací party dvou největších letních škol na ZČU - pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ve spolupráci s Mezinárodní letní jazykovou školou. Akce se koná na FDU - prostor Multilab a přilehlý venkovní „zikkurat“. Hrají: Mirka Novak, Pionýři prostoru a Dílna Rekords.

13., 21. a 27. 7. od 19 hodin: ArtCamp Talks v kavárně Družba. Svoji tvorbu představí umělci a lektoři letní školy ArtCamp, následuje blok studentských filmů a animací.

20. 7. od 18 hodin: Original Loiri – vernisáž výstavy plakátů finského umělce v Galerii Ladislava Sutnara. Pekka Loiri je významný finský grafický designér a držitel Ceny Ladislava Sutnara. Součástí výstavy budou i práce studentů FDU inspirované Loiriho plakáty.