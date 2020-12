"Koalice ODS/KDU-ČSL s podporou Strany soukromníků se rozhodla pro odblokování povolební situace při ustavení vedení Karlovarského kraje. Společně máme zájem jednat o podmínkách, které byly definovány blokem 21 jako varianta k nalezení shody. Za tímto účelem se uskuteční schůzka ve středu," uvedl Tomáš Grosser, regionální manažer ODS. O personálních otázkách, ani o kandidátovi na hejtmana zatím nepadlo ani slovo.

ODS s lidovci a jedním členem SNK1 má pět mandátů, takže by s jednadvacítkou utvořila pohodlnou šestadvacetičlennou většinu v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu Karlovarského kraje.

Pokud se tyto strany dohodnou, v opozici by tak zůstalo až dosud vládnoucí hnutí ANO, které sice krajské volby vyhrálo se třinácti mandáty, ovšem koalici se mu sestavit nepodařilo. Stejně tak by v opozici skončilo SPD se čtyřmi mandáty.

A kdo bude hejtmanem? Šanci má znovu Petr Kulhánek

Pokud se ve středu odpoledne (16,00) jednadvacítka dohodne s koalicí ODS, lidovců s podporou Soukromníků, pak má velkou šanci získat post hejtmana bývalý primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA, na krajské kandidátce za STAN). ODS a lidovci se totiž podle jeho vyjádření vrací k původní nabídce jednadvacítky, tudíž by v krajské radě měli jednoho náměstka, radního a jednoho uvolněného zastupitele. Post hejtmana by tak znovu připadl ´21´, která podle Kulhánka jednomyslně souhlasí s jeho nominací na hejtmana.

"Personální věci ale musíme nejprve projednat s K5 (ODS a KDU-ČSL)," zdůraznil. Jaké bude další personální rozložení v devítičlenné krajské radě, to zatím odmítl blíže komentovat. Podle všeho by měli mít v radě dvě místa Piráti a své zástupce by v krajské vládě měli mít také VOK a SNK1. "Diskuze ale stále běží. Nemohu být více konkrétní. Více budeme vědět zítra po jednání s ODS a lidovci," dodal Petr Kulhánek.