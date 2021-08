Při svých toulkách a bádání v malebné a mnohdy člověkem zapomenuté krajině kolem Luk u Verušiček na Karlovarsku narazil Josef Schieferdecker na nečekaný objev. Ten ho nakonec přiměl, že na místo poslal i archeology.

"Je to už pár dnů, co jsem chtěl natočit menší dokument o našem historickém mostu, který vede nad potokem zvaný Velká Trasovka. Jak jsem tak bloudil krajinou, narazil jsem na místo, kde si voda kvůli současným neustálým dešťům už našla své nové koryto. A tam jsem v jílovité půdě uviděl různé kovové části, evidentně desítky let staré. Vypadaly jako součásti někdejších zemědělských nástrojů. Rozhodl jsem se proto, že zavolám do Archeologického ústavu do Prahy. Ten následně na místo poslal zaměstnance karlovarského muzea," řekl nadšenec.

Jak se ale následně při příjezdu archeologů na místo ukázalo, šlo o užitkové předměty bez větší hodnoty. "Podle nich pocházely z první poloviny minulého století. Našla se tam například volská podkova. To je rarita, je přizpůsobená kopytu skotu. Byla tam také různá kování na kola," pokračoval Josef Schieferdecker.

I když se jedná o předměty staré téměř sto let, pro archeology neměly cenu, a nechali je tam. "Nashromáždili to na jednu hromadu. No, je to pěkná několikakilogramová hromádka kovu," vyprávěl nálezce, který ale nebyl nikterak skleslý z toho, že jeho objev neměl nakonec žádnou velkou cenu. "Co s tím udělám? Nechám to tam. Možná si z toho vezmu nějakou podkovu, kterou si pro štěstí, pochopitelně obráceně, aby nevypadlo, přivěsím na svou stodolu. Netušil jsem, co to může být, proto jsem raději archeology kontaktoval," dodal Josef Schieferdecker.

Karlovarský archeolog Jiří Klsák je rád, že se jim Josef Schieferdecker vůbec ozval. "Nestává se nám tak často, že by nás někdo kontaktoval kvůli historickému nálezu. To se zkrátka cení, i když objev nakonec neměl historickou hodnotu," komentoval událost archeolog, který se domnívá, že šlo o předměty vyhozené zřejmě Němci při jejich odsunu po druhé světové válkce. Luka se nacházejí na úpatí Doupovských hor, kde byl odchod Němců velmi citelný. Samotné město Doupov kvůli tomu zaniklo. V Lukách žilo krátce po první světové válce 99 procent Němců. Podobné nálezy proto nemusejí být v západních Čechách, bývalých Sudetech, podle Klsáka nikterak výjimečné. "Západní Čechy jsou místem, kde spousta obcí zanikla. A Němci tu spoustu věcí při svém ochodu nechali," konstatoval historik.

S tím je pochopitelně spojena řada legend o ukrytých pokladech Němců, kteří nechtěně museli opustit své domovy v Čechách. "Říká se to a nevylučuji, že to může být pravda. Vzít si s sebou toho moc nemohli, a tak v naději, že se sem jednou vrátí, mohli své cennosti zakopat. Občas slýcháváme, že tu Němci poklady hledají. Důkazem, že se tyto věci skutečně odehrály, je Sokolovský poklad," poznamenal archeolog.

Mnohem cennější než zemědělské předměty jsou pro historiky různé písemnosti včetně německých knih a fotografií, které se najdou ve starých německých domech. "Ty jsou opravdu z hlediska historie velmi cenné, protože jsou dokladem o někdejší době i o životě rodin, které tu do druhé světové války žily," dodal Jiří Klsák.