První karnevalový průvod se v Karlových Varech konal v roce 2009

Kolombíny, obrovské loutky i umělci na chůdách. Takový byl první karlovarský karneval. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Je to už 12 let, co se v Karlových Varech konal vůbec první karnevalový průvod. Byla to tehdy opravdu krásná podívaná, kterou si nenechaly ujít stovky Karlovaráků. Městem totiž neprocházeli jen umělci na chůdách, mezi nimiž nechyběl například ani herec Jakub Gottwald (známý z pohádky Dešťová víla), ale velkou atrakcí byly i ohromné loutky. Ty naháněly hrůzu i dospělým. Poslední ročník, který se konal před dvěma lety, už takový zvuk neměl. Jak přiznal i sám organizátor Martin Müller, důvodem byly velké finanční náklady.