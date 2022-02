Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM) intenzivně připravuje další zásadní projekt na revitalizaci dožilé části města, a to náměstí Dr. Milady Horákové, kde kancelář sama sídlí. Karlovy Vary nemají na rozdíl od jiných měst žádné strategické náměstí. Do revoluce se náměstí jmenovalo Stalinovo a stála tam tribuna. Shromažďovaly se tam armády, ať už německé či sovětské, a místo bylo cílem prvomájových i říjnových průvodů. Tribunu na začátku 90. let nahradil ne příliš atraktivní pavilon s několika objekty a podzemními garážemi, které jsou jen z části obsazené. Ani volná plocha není Karlovaráky příliš využívaná.