Pro mnohé byl průvodce životem, s velikým srdcem, chlap čestný, rovný, spravedlivý a člověk na svém místě, starostlivá hlava rodiny, dobře vychoval tři děti. Třicet čtyři let byl zastupitelem v Mariánských Lázních, dlouholetým předsedou kontrolního výboru a členem městské společnosti Parking Centrum. Nezištně zastupoval občany města, rád pomáhal a nebál se pojmenovat věci pravými jmény. Vypracoval se z kluka vyučeného jako elektrikář na pozici pracovitého člověka, ze které mohl pomáhat svým spoluobčanům. Pavel Miklušák nedělal rozdíly mezi lidmi podle politické příslušnosti, vzdělání nebo majetku.

Lidé zavzpomínali:

Maruška Novotná - Opustil jste tenhle svět tak náhle a rychle, až tomu uvěřím bude to bohužel krutá realita s kterou teď bojuji, byl jste pro mě průvodce skoro celým životem, byl jste ke všem hodný a spravedlivý, dokázal jste poradit, rozesmát, člověk na správném místě s dobrými názory na život, dokázal jste spoustu dobrých a správných věcí, osůbka na správném místě a teď mi ale ta osůbka bude strašně moc chybět.

Vím, lidi umírají, ale vy jste tu měl ještě zůstat, protože dobrých lidí jako jste byl vy je strašně moc málo. Měl jste veliké pro všechny, budete mi moc chybět i mojí maličké, která o vás říkala hodný strejda Miklušák. Kdybych tušila, co se stane, ale to nikdy nikdo netuší, řekla bych vám, že vás mám ráda a že jste fajn človíček, maličká vám zamávala a šly jsme domů, jenže v tu chvíli jsme vás vlastně viděly naposledy. Přesně i vím co byste mi odpověděl, ale to už neuslyším. Bolí mě to u srdce, tenhle svět přišel o skvělého človíčka, a to je nespravedlivé. Vždycky na vás budeme s maličkou vzpomínat. Mějte se tam nahoře v nebíčku dobře. Pozdravujte moji maminku a tatínka… Nikdy na vás nezapomenu strejdo Miklušáku. Časem to přebolí, ale vzpomínky na vás mi zůstanou do té doby, dokud se opět nepotkáme. Děkuji za to, že jste byl, lidí jako jste vy je strašně málo, a proto si jich musíme vážit a vzít si z nich to nejlepší hlavně příklad.

Luděk Nosek - S Pavlem Miklušákem jsem se seznámil již v osmdesátých letech minulého století, kdy nastoupil do funkce velitele místního SNB, a já jsem pracoval na odboru výstavby MěNV. Vím, že posléze působil, jako právník u Uranových dolů v Zadním Chodově a potom krátce ve funkci náměstka předsedy MěNV v Mariánských Lázních. Naše společná cesta komunální politikou začala v roce 1994, kdy jsem byl zvolen do zastupitelstva a současně starostou města Mariánské Lázně. Na Pavla Miklušáka nemohu vzpomenout jinak než jako na nekompromisního člověka, vždy zastupujícího zájmy města a jeho občanů. Přesto, že byl poslancem za KSČ, měl důvěru občanů již v čase porevolučním 1989 i nadále, až do současnosti. Byl nejdéle zvoleným zastupitelem města Mariánské Lázně, a to samo o sobě vypovídá o jeho popularitě a oblíbenosti mezi voliči. Pavla Miklušáka bych si dovolil charakterizovat těmito slovy: “Byl nekompromisním opozičním komunálním politikem ale současně dobrým partnerem a rádcem pro všechny, kteří s ním po dobu jeho působení v zastupitelstvu spolupracovali”. Já osobně, přes občasné názorové rozdíly, jsem ho považoval za svého přítele a budu tak na něj vždy vzpomínat!

Jan Budka - Přátelé, v této podivné době bohužel přišla další smutná zpráva, jako by toho nebylo už tak dost. Opustil nás JUDr. Pavel Miklušák. Patriot Mariánských Lázní, který žil ve městě přes 40 let. Starostlivá hlava rodiny ze staré školy. Pro mě to byl rovný a čestný chlap, který se nebál vždy pojmenovat nepravosti, které se v komunální politice děly, a ještě stále dějí. Byl 34 let zastupitelem v Mariánských Lázních, doopravdy zastupoval všechny občany města a vždy nezištně pomohl. Jeho myšlenka: každý rok uspořit cihličku zlata na chodníky, parky a vyhlídky, nebyla bohužel vyslyšena. Díky němu se však řada oprav a investic zrealizovala, těch, které by jinak zůstaly v propadlišti jiných zájmů. Proto, byť komunista, byl vždy do zastupitelstva zvolen. Bylo mně ctí s ním většinu jeho aktivního života spolupracovat a být jeho přítelem. Čest jeho památce.

Každý umírá sám, ale jestli si pro někoho něco znamenal, jestli si někomu pomohl nebo někoho miloval, jestli si tě zapamatuje jen jediná osoba, tak možná doopravdy vůbec nezemřeš. (mn)

Ve spolupráci s Maruškou Novotnou