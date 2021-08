Osmačtyřicetiletý muž oznámil policii ve Františkových Lázních, že jeho otec zanechal ve svém bytě vzkaz, ve kterém se loučí se životem. Policisté prap. Vladimír Burian a pprap. Jaroslav Lauko se do bytu třiasedmdesátiletého muže okamžitě vydali, spojili se s oznamovatelem a nakonec společně jeli na rodinnou zahradu ve Františkových Lázních, kde by se mohl třiasedmdesátiletý muž nacházet.

„Po příjezdu jsme zjistili, že zahrada je otevřená a nacházelo se na ní i jízdní kolo hledaného muže. Intuice nás okamžitě vedla ke kůlně. Otevřeli jsme dveře a na zemi v obrovské louži krve jsme nalezli třiasedmdesátiletého muže,“ uvedl prap. Vladimír Burian, který u policie slouží už 19 let. „Neváhali jsme ani vteřinu a poskytli mu první pomoc. Nad řeznou ránu jsme mu aplikovali škrtidlo, poté jsme ho opatrně vytáhli z kůlny, uložili do stabilizované polohy a dali přes něj isotermickou fólii a deku,“ pokračoval pprap. Jaroslav Lauko, který k policii nastoupil před třemi roky.

Poté policisté čekali na příjezd přivolané zdravotnické záchranné služby. „Do jejich příjezdu, který byl opravdu rychlý, jsme se s ním snažili komunikovat a kontrolovali mu životní funkce. Následně si ho převzali záchranáři a převezli ho do nemocnice,“ dodal prap. Vladimír Burian. V současné době je již třiasedmdesátiletý muž mimo ohrožení života.

Svým pohotovým zákrokem tedy policisté zachránili muži život. „Sloužím už relativně dlouho, takže jsem v podobné situaci už několikrát byl. Těší mě, že se muže podařilo zachránit, protože to bylo opravdu, jak se říká, za pět minut dvanáct. Bohužel jsem byl i u několika případů, kdy podobná záchrana neměla šťastný konec. Nyní to ale dopadlo dobře a to je hlavní,“ pokračoval prap. Vladimír Burian, kterého doplnil pprap. Jaroslav Lauko. „Do podobné situace jsem se dostal i v předchozím zaměstnání. Je to samozřejmě stresující situace, protože rozhoduje každá maličkost a člověk nesmí udělat chybu. Jsem rád, že jsme to s kolegou zvládli a muži život zachránili,“ uzavřel.

Počínání kolegů ocenil i plk. Mgr. Petr Macháček, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „V tomto případě šlo opravdu o každou minutu. Kolegové dokázali skvěle reagovat, velice rychle se jim podařilo muže najít a poté mu poskytnout první pomoc. Zachránili mu tím život. Oba prokázali, že jsou policisty na svých místech. Děkuji jim za to,“ uvedl.

Zdroj: policie, Jakub Kopřiva