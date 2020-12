Celkem se letos od ledna do října stalo v Karlovarském kraji o 14 procent méně nehod než v předchozím roce. Data potvrzují i sami policisté.

„Od ledna do října roku 2020 došlo na území Karlovarského kraje k 1883 dopravním nehodám, což je pokles oproti stejnému období loňského roku o 319 dopravních nehod. Nejčastější příčinou dopravních nehod byl v 1138 případech nesprávný způsob jízdy,“ uvedla mluvčí policistů Kateřina Krejčí. „Jak vyplývá ze statistických dat, došlo v Karlovarském kraji k poklesu dopravních nehod, který může být zapříčiněn tím, že během nouzového stavu se silniční provoz v souvislosti s vydanými vládními opatřeními snížil,“ poznamenala.

Dopravní policie v rámci Karlovarského kraje pravidelně vyhodnocuje místa dopravních nehod. „V případě, že se vyskytne místo s častými dopravními nehodami, směřujeme tam výkon služby či hledáme možnosti, jak případně místo stavebně upravit,“ vysvětlila mluvčí.

Jedna z posledních velmi tragických nehod se stala na začátku října v Kyselce na Karlovarsku. O život tam přišel sedmačtyřicetiletý řidič. Srazil se nákladním vozem. Tragická nehoda se v říjnu stala ve Františkových Lázních, kde zemřel třiasedmdesátiletý chodec poté, co ho srazilo auto. Odehrála se na křižovatce Aleje – Zátiší u odbočky na obec Třebeň. „Je to snad nejhorší křižovatka u nás. Jezdím tudy denně a vždy mám stažený zadek, aby se něco nestalo. Už se tu přihodilo tolik nehod, že to nejde spočítat ani na prstech obou rukou,“ uvedl řidič Jiří Nový z Chebu.

Policie k omezení počtu nehod dělá řadu preventivních akcí. „V tomto týdnu probíhá dopravně bezpečností akce zaměřená zejména na chodce. Policisté se zaměřují zejména na chování chodců v silničním provozu, jejich pohyb za snížené viditelnosti a používání reflexních prvků,“ uzavřela Krejčí.