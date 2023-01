Středeční nehoda, kdy před půl pátou odpoledne na rychlostní silnici z Ostrova do Karlových Varů nad karlovarskými Bohaticemi naboural kamion, měla na Karlovarsko nebývalé následky. Na několik hodin zde zůstali totiž uvězněni řidiči vozidel, kteří rychlostní silnicí právě projížděli. Hasiči už při oznámení nehody upozorňovali, že doprava zde pravděpodobně uzavřena na hodně dlouhou dobu. "Při nehodě došlo k poškození nádrže, ze které uniká nafta. Hasiči zajišťují únik a budou přečerpávat poškozenou nádrž. Při nehodě se zranil řidič, je v péči záchranné služby. Havarovaný kamion zcela blokuje příjezd do Karlových Varů od Ostrova, provoz zde bude uzavřený pravděpodobně delší dobu," avizoval mluvčí hasičů Martin Kasal na facebooku.

Jak ve čtvrtek dopoledne upřesnil, doprava se zde nakonec zastavila na pět hodin. "Při dopravní nehodě kamionu na silnici I/13 na příjezdu do Karlových Varů od Ostrova došlo k úniku provozních kapalin a také k poškození svodidel a ochranné stěny u svodidel. Kamion zcela zablokoval provoz na komunikaci na pět hodin. Hasiči ze dvou jednotek museli přečerpat unikající naftu z poškozené nádrže a úklid povrchu vozovky od uniklé nafty. Asistovali také u odstranění poškozených částí svodidel a ochranné stěny, aby nedošlo k dalšímu pádu z mostu na komunikaci," vysvětloval mluvčí.

Lidé během dopravní kolize na facebooku sdíleli své nemilé zážitky. "Už tu stojím 2 hodiny a stále se nic neděje," stěžovala si jedna řidička. V diskusi se v příspěvcích píše, že zde uvízly na dlouhé hodiny i maminky s dětmi. Redakci se podařilo kontaktovat jednu ženu, která ve středu na rychlostní silnici strávila dvě hodiny. "Jela jsem z Ostrova a už jsem byla téměř v Karlových Varech, kousek od Všeborovic, když se to zastavilo. Nemohli jsme se z místa vůbec pohnout. Až po dvou hodinách přišla policistka, která nám řekla, že to máme otočit do protisměru a sjet výjezdem na Bor. V autě jsem byla se svým klientem. Přiznám se, že nebylo zcela komfortní uvíznout v autě na tak dlouhou dobu s člověkem, kterého neznáte. Ale nakonec se rozmluvil, a tak jsme ten čas strávili dokonce i příjemně," svěřila se řidička, která si nepřála být jmenována.

Podle mluvčího policie Jana Bílka zřejmě sedmapadesátiletý řidič kamionu, který jel ve směru od Ostrova do Sokolova, nepřizpůsobil rychlost. Vozidlo uvedl do smyku a narazil do středových svodidel. "Po nárazu se měl odrazit na pravou krajnici, kde poškodil pět polí protihlukové stěny a poté měl narazil do středových svodidel. Po dopravní nehodě z nákladního automobilu začaly unikat pohonné hmoty," informoval mluvčí Bílek.

Jak dodal, policisté na místě odkláněli dopravu na objízdnou trasu. "Vzhledem ke složité dopravní situaci a samotné bezpečnosti byli řidiči osobních automobilů, kteří uvízli v koloně, postupně policisty navigováni a otáčeni do protisměru na objízdnou trasu. Policisté začali s otáčením osobních automobilů v koloně po provedených prvotních úkonech v místě dopravní nehody. Zvolili postup otáčení vozidel od posledního automobilu v koloně až k prvnímu, které bylo nejblíže místu dopravní nehody, a to z důvodu zachování záchranářské uličky a bezpečnosti. Otáčení všech vozidel v koloně trvalo více než dvě hodiny. Pozemní komunikace byla plně průjezdná krátce po jednadvacáté hodině," doplnil Bílek s tím, že způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 600 tisíc korun.