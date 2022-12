Být manažerkou leteckého provozu je pro ženu velmi netradiční obor, co vás k tomu přivedlo?

Nová jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Justina Undus.Zdroj: Archiv Alice Justiny UndusV obranném a leteckém průmyslu se pracovně pohybuji již od roku 2004, takže angažmá na Letišti Karlovy Vary pro mne nebylo úplně krokem stranou. K letectví mně přivedla láska k letadlům a šťastná náhoda – byla jsem v roce 2004 v Hradci Králové na letecké přehlídce a tam jsem potkala svého prvního „leteckého“ zaměstnavatele.

Jak vaše rozhodnutí věnovat se letectví hodnotí vaše rodina? Máte čas i na sebe?

Moje rodina je už za ta léta zvyklá, že pracuji hodně a také jsem dříve, když jsem působila na pozici VP Business Development, hodně cestovala po celém světě. To časté cestování byl upřímně řečeno dost problém – když byla má dcera v první třídě, tak jsem se kvůli zpožděnému letu z Japonska nestihla včas vrátit ze služební cesty a prošvihla jsem předávání dceřina vysvědčení. Mám to takříkajíc „na tapetě“ dodnes. Byla jsem jediná máma z celé třídy, která tam nebyla, a dcera to obrečela.

Teď se snažím se nepracovat více než 8 hodin denně, přeci jen jsem se v minulosti poučila, že vyhoření je reálná hrozba a že zdraví a rodina jsou opravdu o něco důležitější než kariéra.

Jde o velmi náročnou profesi, jak relaxujete, jaké máte koníčky?

Můj největší relax je jít si zahrát golf. U téhle činnosti nemůžete myslet na nic jiného, než na hru samotnou, pokud tedy chcete zahrát slušný výsledek. Kromě golfu mně v posledních letech chytlo i chalupaření – prošla jsem si náročným obdobím rekonstrukce 200 let staré roubenky a nyní konečně mohu relaxovat večer u krbu nebo přes den prací na zahradě.

Ráda cestujete? Vaše volba povolání k tomu přímo vybízí. Kde nejdále jste byla a kam byste se ráda vrátila?

Cestování miluji, zejména jihovýchodní Asii. Nejdále jsem asi byla na Havaji, Bali a v Japonsku a do Japonska bych se jako turistka chtěla vrátit, protože velice obdivuji a miluji japonské umění a kulturu.

Nejprve letectví zasáhl covid, nyní vše komplikují a zdražují ceny energií a válka na Ukrajině. Přesto jste dokázala letiště rozlétat, lidé mohou z Karlových Varů cestovat do turecké Antalye, v létě přibude Kréta a v jednání je Tel Aviv v Izraeli. Máte nějaký recept na TOP manažerku, což jste?

Děkuji za kompliment. Můj tip je celkem jednoduchý – je potřeba se věci snažit dát do pohybu, nenechat se odradit počátečním odmítavým postojem a pak nezapomenout na follow-up (pokračování- pozn.red.). A myslím, že hlavní je slušně a férově jednat s obchodními partnery, kolegy a zaměstnanci. Jako žena nevyznávám příliš silový přístup k řešení čehokoliv – z pozice síly můžete třeba v jednotlivém bodě uspět, ale dlouhodobě se to nevyplatí.

Myslíte si, že příští rok bude ještě obtížnější? Co byste lidem vzkázala? Jaké jste si vytýčila cíle?

Ekonomičtí experti tvrdí, že příští roku bude náročný – inflace zřejmě ještě poroste a ceny energií byť zastropované jsou tam, kde jsme donedávna netušili, že se mohou octnout. Lidem bych ale vzkázala, aby nezoufali a uvědomili si, že většina toho, co máme dnes, bylo vybudováno potem a odříkáním generací našich předků, kteří si v žádném případě nežili tak komfortně jako dnes my a zvládali to. Myslím, že dříve měli lidé obecně mnohem vyšší psychickou odolnost a zvládali těžké situace lépe – byla to součást života – pořád se někde válčilo, byla vysoká dětská úmrtnost, neexistoval důchodový a zdravotní systém a byla skutečná bída, ale lidé žili a ze života se i radovali. Musíme si psychickou odolnost zase posílit a nepropadat hned pod vlivem mediální smrště beznaději. Trochu se uskromnit ve spotřebě může být i zdravé a očistné – zjistíme, že něco můžeme opravit místo vyhodit a kupovat nové, nepotřebné darovat nebo prodat a udělat si tak v domácnosti pořádek a prostor. A ještě mít dobrý pocit, že se chováme ekologicky. Moje osobní zkušenost je, že všichni máme mnohem více věcí, než potřebujeme a stále kupujeme další a další z důvodů, které jsou často malicherné. Třeba je teď ten správný čas se nad vším tím konzumem zamyslet. A jak se zpívá v jedné písničce – „nejlepší věci jsou zadarmo“ – štěstí, zdraví a přátelství si za peníze stejně většinou nekoupíte.

Sobě bych přála, abych se naučila víc se každý den radovat a častěji se usmívat. Můj pracovní cíl na příští rok je razantní zvýšení provozu na našem letišti.