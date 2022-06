Jak dlouho už jste výčepním? Jak jste se k tomuto řemeslu dostal?

Výčepního dělám necelých šest let, nicméně i předtím jsem brigádničil po hospodách a osvojoval si práci za výčepem. Do Plzně jsem se přistěhoval hned po maturitě v roce 2011, původně kvůli sportu, ale nakonec to dopadlo jinak. V roce 2016, když jsem ukončil svoji sportovní kariéru, jsem začal pracovat jako výčepní v Šeříkovce na Slovanech. Po nějaké době jsem se dostal do skupiny Hospodska. Od roku 2019, kdy jsem se také vůbec poprvé probojoval do finálového kola soutěže Pilsner Urquell Master Bartender, jsem začal pracovat v restauraci Lékárna. Spolu s kolegy se tu zákazníkům snažíme čepovat to nejlepší pivo v Plzni. V Lékárně jsem naprosto spokojený, neznám lepší místo pro čepování piva a celkově pro kontakt se zákazníkem.

Co je podle vás při čepování piva nejdůležitější?

Čepování piva je soubor poměrně jednoduchých kroků. Důležité je, aby byly provedeny všechny. To znamená od zajištění čistých trubek přes čisté a správně nachlazené sklo až po správnou techniku čepování. Tyto kroky jsou pro správného výčepního klíčové. V momentě, kdy se jeden vynechá, nemůže být nikdy pivo perfektně načepováno.

Co vás na práci výčepního baví nejvíce?

Dělat lidem radost, protože pivo je radost. Je skvělé, že můžu zákazníkům čepovat to nejlepší pivo, které existuje – Pilsner Urquell. To mě těší úplně nejvíc. Do budoucna mám v plánu pokračovat v další propagaci české pivní kultury, chci se ještě více zapojit do šíření povědomí o správném čepování piva i péči o něj. Věřím, že mi k tomu ocenění, které jsem teď získal, pomůže.

Podle čeho můžu já jako host poznat, že se v hospodě o pivo dobře starají, a že ho umí dobře načepovat?

Na nesprávné čepování piva má vliv hodně faktorů. Pokud je třeba špatně umytá sklenice, pěna se v ní začne velmi rychle „rozpadat“ a začnou se dělat velké bubliny. Velký dopad na kvalitu má také – jak už jsem zmiňoval – správná teplota sklenice. Pivo také musí správně vonět, to znamená po sladu a chmelu. Určitě nesmí vonět kysele nebo zemitě. Kdo se v pivu trochu vyzná, určitě hned pozná, jestli se v hospodě o pivo dobře starají nebo ne. Zkrátka – správně načepované pivo pozná zákazník většinou už v momentě, kdy ho před něj na stůl postaví obsluha.

Čím je podle vás plzeňský ležák výjimečný?

Je to první spodně kvašený ležák, který se vaří podle stejných principů dlouhých 180 let, tedy od roku 1842. Je obdivuhodné, že si stále udržuje tradici výrobního procesu, a že se při jeho výrobě také používají stále stejné suroviny. Je to prostě naše národní zlato, o které je nutné pečovat.

Jste striktní pivař? Nebo si dáte rád i víno?

Striktní pivař nejsem. Rád si dám víno nebo gin s tonikem. A co se týče piva, dříve jsem pil pouze plzeňský ležák. Dnes už zkouším ochutnávat také svrchně kvašená a nové druhy piv. Ale je pravdou, že většinou nakonec stejně skončím u plzeňského piva, které je prostě nejlepší.