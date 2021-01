„V provozu zůstane pouze gynekologická ambulance. Porody i akutní gynekologické výkony budou směrovány do Karlových Varů. Důvodem k opatření je personální situace v chebské nemocnici v důsledku epidemie covid. Zaměstnanci porodnice tak dočasně posílí své kolegy na ostatních pracovištích,“ informoval mluvčí nemocnice Vladislav Podracký. Chebská nemocnice omezila téměř veškerou ostatní péči o necovidové pacienty. „Výjimka je pouze u onkologických pacientů, kteří mají na léčbu nárok,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Josef März.

Na kritickou situaci upozornil o víkendu primář interního oddělení nemocnice v Chebu Stanislav Adamec. Následně se začalo s převozy pacientů do jiných lékařských zařízení. „Chtěl bych panu primáři poděkovat za to, že tuto debatu rozvířil,“ řekl starosta Chebu Antonín Jalovec. „Během víkendu jsme intenzivně konzultovali situaci. Dá se říci, že se povedlo chebské nemocnici částečně odlehčit tím, že se podařilo převézt část pacientů do nemocnic v rámci kraje a i mimo kraj,“ uvedl starosta.

Druhou úlevou je podle něho příslib posílení kapacit Karlovarského kraje v rámci lůžek, které slíbil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pomoc ale přichází podle jeho slov později, než bylo zapotřebí. „Přiznejme si, že to přichází poté, co byla ministrem i premiérem odmítnuta zahraniční pomoc i žádost chebské nemocnice o přidělení armádních lékařů a sester,“ upozornil starosta, který se obává, že nápor na nemocnici bude v následujících dnech vzhledem k přibývajícím pozitivním pacientům v Chebu obrovský. „Nemocnice je ne na hraně, ale za hranou svých možností,“ zdůraznil starosta.

To, že situace není v chebské nemocnici dobrá, potvrdil i personál. „Je to opravdu masakr,“ řekla jedna ze zaměstnankyň nemocnice, jejíž jméno redakce zná. Situace je podle jejích slov složitá a personál je unavený.

Právě nedostatek kvalifikovaného personálu je v současné době velký problém. Podle mluvčího nemocnice by zařízení potřebovalo minimálně deset sester.

Hejtman Petr Kulhánek připomenul, že věc aktivně řeší s ministrem zdravotnictví Janem Blatným i celonárodním koordinátorem Vladimírem Černým. „Už jsem také oslovil generální konzulky v Drážďanech a Mnichově, abych se ujistil, zda stále platí nabídnutá pomoc o využití nemocnic v Sasku a Bavorsku. Odpověď je, že i zdejší situace je poměrně vážná a že pomoc je možná, ale že musí být na vládní úrovni,“ uvedl. Zopakoval to, co vládní představitelé veřejně oznámili už v neděli. „Pokud je stále možný transfer mezi jednotlivými českými nemocnicemi, není důvod aktivovat pomoc ze zahraničí,“ tlumočil vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného Kulhánek.

Jednání probíhá i s armádou, která by mohla posílit nemocnici o osm lůžek. Ta jsou připravená a k dispozici, bylo by ale nutné k nim sehnat kvalifikovaný personál. Sahat by se mohlo v kraji i do rezerv.

„Požádali jsme úřady práce o kontaktování zdravotnických pracovníků, které mají v databázi,“ sdělil März. Zároveň pochválil studenty. „Nevyhlašovali jsme pracovní povinnost pro studenty zdravotnických škol. Přednost dostala lidská komunikace se školami, s řediteli a studenty. Chodí pomáhat dobrovolně, za což jim patří dík,“ uvedl.