Od září zemřelo v kraji třicet obyvatel. Z chirurgie bude další covid oddělení.

Jak v pondělí informoval Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod niž spadá nemocnice v Karlových Varech a v Chebu, v karlovarské leží v současné době deset pacientů na lůžkách intenzivní péče.

„Zbývají nám poslední čtyři lůžka pro těžké případy,“ upřesnil mluvčí Podracký. S volnými kapacitami těchto lůžek je na tom Karlovarský kraj nejhůře v celé republice. Podle Podrackého proto, že kraj je nejmenšív České republice, a navíc nemá vlastní fakultní nemocnici. V Chebu byli k pondělku hospitalizováni dva pacienti vyžadující intenzivní péči a 15 běžných případů. V Karlových Varech se pak vedle deseti lidí, jejichž stav je vážný, léčí s koronavirem dalších 24 pacientů.

Od začátku pandemie na jaře zemřelo na covid-19 v Karlovarském kraji 78 obyvatel. „Jen od září to bylo v chebské nemocnici šestnáct pacientů, dalších čtrnáct pak v karlovarské,“ doplnila ředitelka KKN Jitka Samáková.

Kvůli zvyšující se poptávce po covidových lůžkách se postupně uvolňují v nemocnici kapacity na dalších odděleních. Po ORL a interně, která nabídla deset míst, přišlo na řadu oddělení kožní. Od úterka bude pro koronavirové pacienty sloužit už i oddělení karlovarské chirurgie B. Kvůli stoupajícímu počtu nakažených se ve čtvrtek otevřeuž páté odběrové místo v kraji. „Bude v Sokolově a v provozu bude v úterky, čtvrtky a soboty.V Chebu je otevřeno v pondělí, středu a pátek, v Karlových Varech pak ve všechny dny kromě soboty. Celý týden tak bude pokrytý. Pokud kapacity míst nebudou stačit, rozšíříme v Sokolově provozní dobu,“ uvedl krajský zdravotní rada Jan Bureš. Do pátku by také mohlo třicet lehčích covidových případů najít zázemí v nových prostorách REHOSu v Nejdku, kde bude pomáhat osm vojáků. Sedm dalších už pak vypomáhá v mariánskolázeňské nemocnici, která má podobný statutv pandemii jako REHOS v Nejdku. „Ideální by bylo, kdybychom ve všech třech okresních městech měli po deseti hasičích,“ dodal Bureš s tím, že výzva veřejnosti zafungovala, a během víkendu tak pomoc v boji s covidem nabídli už tři dobrovolní zdravotníci.