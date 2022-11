Žena, která pochází z Plzeňska, vystudovala konzervatoř a ovládá tři světové jazyky. „Co na této dámě upoutá, je její vřelost, pozitivita a skromnost, s tím se člověk jen tak nesetká,“ řekla Deníku vedoucí stacionáře Olga Čechová. Ta si paní Soňu vybrala jako hlavní tvář nového kalendáře Domovinky. Seniorka byla výsledkem nadšena. „Moc se mi to líbí, ta fotografie je nádherná. To si ve svém věku ani nezasloužím,“ řekla Deníku usměvavá dáma.

V novém nástěnném kalendáři na rok 2023 není sama. Už je tradicí, že jsou tam každý rok tváře klientů Domovinky. Nejnovější kalendář je černobílý a nese název Hra. Je už pátý v řadě, jehož autorkou je právě Čechová. „Nechtěli jsme, aby to bylo fádní. Staří lidé jen tak někoho nezaujmou, tak jsme se snažili, aby to bylo zajímavé, aby z toho byla radost pro nás i pro klienty a jejich rodiny. Základem je nenutit je, aby se usmívali, protože to je na fotografii poznat, ale namotivovat je tak, aby úsměvy byly přirozené. A to se podařilo, i díky celému našemu personálu. Klienty tak fotografování bavilo,“ pochvalovala si Čechová. Výtěžek z kalendáře je určen pro klienty Domovinky. Zakoupit si ho můžete přímo tam nebo na jejich webových stránkách.

Domovinka pečuje o seniory v Plzni i blízkém okolí, a to v rámci pečovatelské služby, což je terénní služba, a také na denním a týdenním stacionáři. „Do budoucna bychom měli provozovat nový domov se zvláštním režimem, který má v plánu postavit Magistrát města Plzně a nás oslovil jako nového provozovatele,“ prozradila Bohumila Hajšmanová, ředitelka Domovinky, která příští rok oslaví již 25. výročí.