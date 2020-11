„Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci letošního září celkem 10 008 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných v kraji dosáhl 5,01 procenta, přičemž na jedno volné pracovní místo připadalo 1,91 uchazeče o zaměstnání,“ informovala Jana Špačková, mluvčí ČSÚ v Karlovarském kraji. Jak upřesnila, počet uchazečů o práci se tak meziměsíčně snížil o 235, to znamená o 2,3 procenta.

Mezi okresy je na tom v Karlovarském kraji dlouhodobě nejhůře Sokolovsko. Poměr mezi ženami a muži, kteří jsou evidováni na úřadu práce, je přitom vyrovnaný.

„Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věku od 40 do 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v kraji podíleli 46,5 procenty, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk zájemců o zaměstnání dosáhl v daném období 41,6 let, což byl i ve stejném období loňského roku,“ dodala Špačková. Problém je se vzdělaností nezaměstnaných. 43 procent z nich má totiž podle mluvčí úřadu jen základní nebo žádné vzdělání.

S pěti procenty nezaměstnaných se Karlovarský kraj umístil na třetím celkovém místě v rámci republikového srovnání. Nejhůře je na tom Moravskoslezský kraj s 5,42 procenty, druhý je pak kraj Ústecký s 5,41 procenty. Nejlépe je na tom naopak Pardubický kraj s 2,56 procenty.