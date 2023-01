Myslíte, že referendum nebudou lidé ignorovat a budou hlasovat?

Jsem přesvědčen, že ignorovat nebudou a hlasovat budou pro obnovu. Většina Karlovaráků totiž chce hlasovat. V roce 2018 zde již bylo stejné referendum, a jen proto, že hlasovací místnosti byly tak trošku schované, chybělo 300 hlasů, aby zde již bylo o litinové kolonádě rozhodnuto. 74 procent hlasujících chtělo litinovou kolonádu. Těchto 74 procent jsem pak zastupoval u soudu, aby soud potvrdil, že město nebylo tak úplně fér. Dostal jsem desítky mailů, kde mi lidé děkují. Toho si vážím. Pokud to tehdy bylo 74 procent, věřím, že nyní to bude obdobné. Ale je nutné, a prosím pokorně všechny, aby k hlasování šli. Je totiž nutné, aby přišlo alespoň 35 procent všech hlasujících, což je hodně. Proto minule chybělo oněch 300 hlasů. Tedy uctivě prosím.

Proč by si, podle vás, neměli nechat tuto šanci ujít?

To je jasné! Politika si volím na pár let. Za dalších pár let nikdo o něm nebude vědět. Třeba Ing. Keřka, Ing. Lokvenc, atd… Kdo je dnes zná? Ale kolonáda! To je jiná. Ta bude každého Karlovaráka provázat po celý jeho život. A život jeho dětí. Každý, kdo nyní půjde hlasovat PRO kolonádu bude všem svým známým, dětem, rodině vyprávět, že i díky jeho hlasu se tu staví skvost. A jeho děti budou říkat, že díky mému tátovi, mámě je tu něco krásného. Kolonáda se bude stavět roky. A my se můžeme chodit kochat, dívat, jak se staví. Budeme hrdi, že díky mému hlasu se staví skvost. To je výjimečné, jen párkrát za život. Je to jako narození dítěte. Uvidíme od malička to batolení se, postavení se a první kroky, pak dospělost. Uvidíme, jak se rodí krása a stavba.

Ronald Němec, právník, obyvatel JenišovaZdroj: Deník/ Redakce

Vedení karlovarského magistrátu a zastupitelé s referendem souhlasili, ale na zastupitelstvu zaznělo mnoho argumentů, že je to vlastně zbytečné a že by se nejednalo o repliku, ale o novostavbu, na kterou město navíc nemá peníze.

Ano, mají pravdu. Je to zbytečné a je to novostavba. Ale jsou lidé, kteří tvrdí, že někteří karlovarští politici jsou také zbyteční, přesto jsme je tu měli a máme. KV Arena je asi také zbytečná, protože je prodělečná. Město Karlovy Vary se snaží být hezčí a děkuji politikům. Ale to je také zbytečné? Ne? Není příroda škoda peněz? Teď trošku vážně. Zbytečná doopravdy není jen láska a zdraví, vše ostatní je zbytečné. Ale něco je nezbytné. Karlovy Vary jsou krásné město, přesto nejsou atraktivní, lidé odcházejí. Proč? Mimo jiné nám totiž chybí něco, na co jsme aktuálně hrdí, pyšní, čím se chceme chlubit, čím chceme říci světu – jsme wov. Co je magnet, aby lidé přicházeli a zůstávali. Zápis do UNESCO je fajn, ale svět jde dopředu. Zápis je málo. Je to krok, ale my potřebujeme skoky. A to, že je to novostavba? To je právě skvělé. Otázka referenda zní, zdali jsme my Karlovaráci pro obnovu historické litinové kolonády. A v tom je ten vtip. Neříká se, jak. A jak, to bude námět pro architekty, projektanty, pro skvělé mozky České republiky a Evropy. Máte důvod pozvat do Karlových Varů špičky stavitelství z celé Evropy, bude se o nás psát v zahraničních mediích, jde o historický počin. Přijedou tisíce chytrých lidí, kteří hodí fotku na sociální sítě a to zaujme jiné chytré a bohaté lidi. Podívejte se, kolik firem chtělo stavět zničené památky v Německu po 2. světové válce. Je to prestiž. Je to impuls stát se světovými Vary. A peníze? KV Arena stála cca 1,5 miliardy. Když jsme našli finance na sport, dokážeme najít finance na srdce Varů. A vřídlo a kolonáda je srdce Varů. Nevím, kdo tvrdí, že peníze nebudou. Pokud je nedokáže politik najít, navzdory přání občanů, asi by měl odstoupit a nechat místo jinému.

Město dopředu avizuje, že případný souhlas občanů s litinovou kolonádou nebude respektovat, ovšem zároveň dodává, že demolici současné kolonády pokládá za nesmyslný krok. Jak vy vidíte toto prohlášení před konáním referenda?

Je právem každého politika říkat, s čím souhlasí a s čím ne. Proto je to politik. Ale rovnou říkám, že pokud by město nerespektovalo referendum, rád se občanů opět zastanu a podáme návrh na vydání soudního rozhodnutí, aby soud buď práce zastavil, a nebo něco uložil. Pokud by to město nerespektovalo, hrozí mu vysoké pokuty a trestní stíhání politiků. Takže to nyní považuji za politickou hru, které nerozumím. Opět nevím, kdo toto říká, ale jeho názor nyní považuji za legální a legitimní. Nemyslím si, že by překročil onen politik zákonné hranice, ale je to něco, co by si voliči měli pamatovat. A u dalších voleb dle toho volit. Ale po referendu to bude jiné. Ale většinu politiků v Karlových Varech znám a jsou to lidé, kteří respektují vůli nás, prostých občanů.

Zaznívají argumenty, že město by mělo myslet na budoucnost a obnovu památek, které se dochovaly, nikoliv bourat něco, co je po opravách v řádu desítek milionů funkční a kolonáda může tak sloužit dalších desítky let. To tedy znamená, že další etapy oprav Vřídelní kolonády ani po referendu, v němž by se lidé vyslovili pro litinovou kolonádu, nezastavilo. Lze, podle vašeho právního názoru, takto postupovat?

Můj táta 30 let bojoval, aby Vary byly světové. Za to ho město ocenilo čestným občanstvím Karlových Varů. Toho si vážím. Ale tvrdit, že Thermal či nynější šílená kolonáda je památka, je zcestné. Neznám jediného člověka, zvláště Karlovaráka, kterému se současná kolonáda líbí. Většina Karlovaráků si myslí, že se město před čtyřmi lety nechovalo fér. Kdyby ano, dnes by se kolonáda bourala a stavěla. A neinvestovalo by se desítky milionů zbytečně. Jak říkám, věřím, že politik bude referendum respektovat a pokud ne, občané si mohou být jisti, že soudy budou na jejich straně.

Vy sám referendum o budoucnosti Vřídelní kolonády podporujete, a to i vlastními finančními prostředky. Co vás k tomu vede?

Nechal jsem polepit téměř 70 reklamních ploch jasným sdělením – Jděte k referendu a řekněte ANO. Jsem povinován svému otci, který 30 let za obnovu bojoval, jsem povinován svému městu, které miluji a chci, aby opět bylo světové. Jsem povinován všem Karlovarákům, kteří nemají vysoké platy, nemají dobré lékaře a podobně … Protože Karlovy Vary jsou prostě nyní málo sexy a chudnou. Máme nejhorší školství v ČR … Věřím, že toto může naše město nastartovat. Kdo chce lepší nemocnici, lepší lékaře, lepší služby, lepší školy, lepší plat, ten jen pro obnovu kolonády, protože nás může vystřelit mezi elitu měst.