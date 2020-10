Je v havarijním stavu a je nutná její oprava nebo výměna. Vedení města zvažuje, že by nechalo postavit lávku novou. Její životnost by totiž byla delší než u opravované lávky.

„Získali jsme informace o případných opravách lávky, a došli jsme tak ke dvěma variantám. Jednou je generální oprava lávky, druhou je její kompletní výměna. Nová vyjde na deset milionů korun a oprava na milionů šest,“ vysvětlil místostarosta Chebu Miroslav Plevný.

Rekonstrukce lávky by podle vedení města přinesla také řadu problémů. „Kdybychom souhlasili s opravou, musela by se lávka snést na Ašskou čtyřproudovou silnici, kde by pravděpodobně došlo i k její opravě, a následně by se musela zase vynést zpátky nahoru. A s tím by souviselo i omezení dopravy v tomto místě. Minimálně by se musela zastavit ve dvou jízdních pruzích. A to je problém, protože doprava je v těchto místech hustá. Zrenovovaná lávka by měla jen omezenou životnost, zhruba dvacet let.

„Když přistoupíme na výměnu lávky za novou, zaplatíme sice o několik milionů navíc, ale životnost lávky by byla téměř padesát let. A nemuseli bychom takovým drastickým způsobem silnici uzavřít. Takže se prozatím přikláníme k postavení lávky nové,“ poznamenal chebský starosta Antonín Jalovec.

Typická oranžová lávka nad Ašskou ulicí vznikla už v 80. letech minulého století. Mostní konstrukce byla postavena na dvou pilířích a proto, že tam mnoho lidí přebíhalo čtyřproudovou silnici a mnoho z nich při tom zahynulo.