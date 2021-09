Nový Domov seniorů začal sloužit v Karlových Varech. Regionu přinesl až 184 volných míst pro seniory a osoby s Alzheimerovou chorobou. První klienty přijalo zařízení po 13 měsících výstavby už začátkem září, aktuálně je tam 20 klientů a provozovatel pracuje na příjmu dalších 80 žadatelů. Péči v soukromém zařízení zajišťuje aktuálně 50 zaměstnanců, při plném obsazení předpokládá provozovatel 80 až 100 zaměstnanců. Investiční akci v řádu 130 milionů korun realizovala společnost KVDS, provozovatelem je společnost ProSeneo.

„Reálnou kapacitu v budoucnu předpokládáme o něco nižší, okolo 150 míst. Dispozice všech pokojů jsou takové, aby vyhovovaly pobytu dvou osob. V případě potřeby lze z každého jednoduše vytvořit komfortní jednolůžkový pokoj,“ popisuje Pavel Kyzlink, ředitel Domova seniorů Karlovy Vary.

Samozřejmostí je sociální zařízení u každého z pokojů, prostorná jídelna i společenská místnost vhodná pro aktivizační činnosti v každém patře. Objekt disponuje vlastní kuchyní zajišťující klientům pestrou stravu šestkrát denně, má i vlastní prádelnu a sušárnu. Zajímavostí je reminiscenční místnost v prvním patře domova, zařízená ve stylu doby, kdy většina klientů byla v produktivním věku.

„Krásné moderní prostředí je jedna věc. Samotná budova je ale prázdná schránka. To, co z ní dělá opravdový domov pro naše klienty jsou prvotřídní služby a tým pečujících profesionálů,“ zdůrazňuje Pavel Kyzlink. Domov seniorů je sociálním zařízením, zdravotní péče je zajištěna praktickým lékařem docházejícím do zařízení dvakrát týdně, dále pak týmem lékařů různých odborností , jako je urolog, psychiatr, neurolog, diabetolog a další, kteří jsou přímo v domově k dispozici jednou za 14 dnů, respektive jednou měsíčně.

Nepřetržitou péči o klienty zajišťuje tým zkušených všeobecných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Pro klienty domova je k dispozici též aktivizační program, dále pak mezigenerační setkávání, canisterapie i výlety. Přímo v zařízení je také kadeřnictví, manikúra, pedikúra, rehabilitace nebo bistro, které mohou využít nejen klienti, ale také jejich návštěvy.

První klienty Domov seniorů nabírá už od začátku září 2021. „Abychom zvládli všechny potřebné náležitosti, zdravotní prohlídku i komfortní adaptaci každého klienta, jsme schopni přijmout dva, maximálně tři denně. Aktuálně je otevřeno první patro, v němž je k dnešnímu dni dvacet seniorů,“ uvádí Pavel Kyzlink.

Nové zařízení i přes velký zájem zatím disponuje volnou kapacitou pro zájemce bez dlouhých čekacích lhůt. Kompletní náklady na pobyt zahrnující všechny dostupné služby jsou 23 tisíc korun za osobu na dvoulůžkovém pokoji.