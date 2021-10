Od sobotního vyhlášení volebních výsledků už prvotní šok a nějaké emoce zřejmě opadly. Jak osobně hodnotíte svůj úspěch?

Velký úspěch pro STAN to zřejmě je i v Karlovarském kraji, každopádně pro mě je to velký závazek. Tento výsledek se povedl mimo jiné i díky kroužkování. Voliči mi dali velkou důvěru a já doufám, že ji nezklamu.

Co říkáte na nečekaně velký propad Pirátů?

Na Pirátech se bohužel podepsala totální negativní kampaň plná dezinformací a hoaxů, kterou vedlo jak hnutí ANO, tak i další strany. Piráti jsou obětí těchto voleb. Je mi to líto, byli jsme v jednom týmu, měl jsem čest s nimi spolupracovat a poznal jsem, že jsou to velmi pracovití a slušní lidé.

Jak se k tomu staví hlavní představitelé koalice Pirátů a STAN Vít Rakušan a Ivan Bartoš?

Zklamání je v táboře Pirátů jednoznačné. Jsou to ti, kteří při volbách nejvíce ztratili a stali se obětmi. Pohled Starostů je mnohem optimističtější, ale nejdůležitější je, že se podaří sestavit demokratická vláda.

Jste celkově spokojený s výsledkem voleb?

Spokojený určitě jsem. Jedna z podstatných věcí je, že skončí vláda Agrofertu. Druhá záležitost, která mě potěšila je ta, že historicky poprvé po revoluci neprošli komunisté.

Do Poslanecké sněmovny neprošli poprvé jak komunisté, tak sociální demokraté. Jak to vnímáte?Je to logické vyústění jejich neúspěchu. U sociální demokracie mě to sice mrzí, na vině byla spolupráce s hnutím ANO, u komunistů mě to ale těší. Hodnotím to tak, že pomyslné kormidlo jsme stočili zpět na začátek devadesátých let, a to směrem na západ, což je pro naši zemi správný směr. Jsem za to rád a myslím si, že jednoznačně stoupne i mezinárodní kredit České republiky, a to zejména v Evropské unii. Vzájemná spolupráce tak bude intenzivnější a plodnější bez premiérových afér, které jsou stále na stole Evropského parlamentu.

Jakých největších chyb se podle vás dopustila vláda Andreje Babiše?

Těch chyb byla spousta. Myslím si, že největší chybou bylo populistické rozhodování, kde se nerozhodovalo o dlouhodobém trendu, ale o krátkodobém zisku, který se tvářil jako podpora obyvatelstva. Také se rozdávaly peníze do spotřeby, nikoliv do rozvoje České republiky.

Co bude nejdůležitější při skládání nové vlády?

Bude důležité obsadit posty ministerstev důvěryhodnými a kompetentními osobami s kultivovaným chováním, aby se vrátila zpátky politická kultura. Od vlády a Parlamentu také bude důležité nastavit lepší rozpočet, což nebude úplně jednoduché při té spirále, která se roztočila. Bude zapotřebí udělat maximum s ohledem na inflaci a zaměřit se na základní pilíře jako je důchodový a školský systém.

Vládní kasa zřejmě dostala v posledních letech dost zabrat. Jak moc bude těžké postavit Českou republiku zpátky na nohy?Zabrat určitě dostala dost. Bohužel většina občanů České republiky má pocit, že vládní kasa je neomezená. Opravdu tomu tak není. Doufám, že volbami i občané pocítí nějakou změnu k lepšímu. Bude to ale těžké, bude to trvat několik let. Pokud se totiž nekontrolují výdaje například dva až tři roky, tak náprava trvá pět až šest let. Rozhodně budeme mít dost práce, abychom vzniklé chyby dokázali napravit. Bude zapotřebí zeštíhlit systém státu, to znamená začít šetřit, aby jeho výdaje nebyly tak vysoké. Je zapotřebí se také zaměřit na budoucnost naší republiky, to znamená na rozvoj, vědu, výzkum, vzdělávání a stabilizovat finance jako takové.

V čem chcete být v Parlamentu přínosem pro Karlovarský kraj vy?

Doufám, že budu schopen se zapojit do věcí, které se týkají transformace regionu, přeshraniční spolupráce našeho regionu, dále jsou mi blízké otázky ochrany životního prostředí. Má silná stránka je cestovní ruch a lázeňství.