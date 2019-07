Piráti se ředitelky na nedávném jednání města velmi ostře zastali a zdůraznili, že nechápou, proč musela podle nich velmi úspěšná manažerka odejít. Volf se tak musel vyrovnat nejen se snížením rozpočtu infocentra, které nyní hospodaří s přibližně 18 miliony, což je o tři miliony méně než loni, ale také s výhradami zastupitelů, již jím nastíněnou vizi řízení společnosti zpochybnili.

„Mám zkušenosti z marketingu a lidem nedáváme kvalitní informace o Karlových Varech. Pokud například stojíme o arabskou klientelu, musíme nabídku pobytů této cílové skupině přizpůsobit,“ snažil se Volf přesvědčit. Dodal, že arabské návštěvníky asi neosloví ženy v plavkách na propagačních materiálech, jimiž se infocentrum snažilo Araby k návštěvě Karlových Varů inspirovat. To ale zarazilo zastupitele Vlastimila Lepíka (KOA), který upozornil na problémy s Araby v Teplicích a ředitele Volfa se ptal, zda je tento záměr strategicky rozumný. Do debaty se vložila i primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která zdůraznila, že do Karlových Varů bude jezdit ten klient, o něhož bude město stát a také mu vytvoří patřičné podmínky. „Arabští návštěvníci jezdí do Karlových Varů ne na den, ale minimálně na tři týdny. Není Arab jako Arab, jde o velmi solventní klientelu,“ zdůraznila primátorka.

Podle Volfa je třeba vrátit se k základům. „To znamená absorbovat všechny informace, distribuovat je na správná města a pracovat efektivně,“ dodal. Webové stránky tak podle něj budou kromě základních čtyř jazyků přeloženy nejen do arabštiny a čínštiny, ale také španělštiny a francouzštiny. Právě v těchto zemích vidí Volf potenciál. „Neslyšel jsem od něj nic nového ani inovativního. Jeho projev byl na úrovni střední školy a infocentrum na tom pod novým ředitelem není nyní lépe, ale kvalitativně hůře,“ uvedl zastupitel a bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA).