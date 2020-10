Politické strany a hnutí, která se dostala do zastupitelstva Karlovarského kraje, čeká nyní koaliční vyjednávání. ANO je sice vítězem, ale nemusí obhájit hejtmanství. Lídři nových krajských stran připouštějí, že jsou schopni jednat s kýmkoliv. Do zastupitelstva se totiž nedostala KSČM, která byla pro mnohé překážkou v možném koaličním jednání.

Podle lídra Pirátů Josefa Janů je výsledek této strany na spodní hranici pirátského očekávání. „Je to mírné zklamání, ale byli jsme po čtyři roky v krajské koalici, takže neměli moc prostoru své kroky obhajovat,“ uvedl Janů. Přesto jsou Piráti v těchto volbách poměrně úspěšní. Ke třem mandátům jim přibyly tři, takže v krajském zastupitelstvu budou nyní mít šest svých zástupců. Povolební strategii Piráti nyní ladí. „Do koalice bychom nešli s KSČM a ani se stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD). Naopak blízcí jsou nám Zelení, kteří se do krajského parlamentu nedostali, a také Starostové, Místní a hnutí SNK 1. Zatím si žádné posty nenárokujeme, počkáme až na povolební jednání. Myslím ale, že by se koalice měla domluvit co nejdříve a neztrácet čas. Důležité je začít vyjednávat s ministerstvy o pomoci kraji a investovat do projekt,“ míní Josef Janů. Piráti si cení volební účasti, která v kraji vystoupala na 35 procent. „Za to lidem díky. Z toho je patrné, že krajské volby jsou pro voliče zajímavé,“ doplnil lídr Josef Janů. Přestože ale byl nasazená na kandidátce Pirátů jednička, počtem preferenčních hlasů jej předběhl Vojtěch Franta a Markéta Monsportová.

Spokojen s výsledky voleb je i lídr Koalice VOK, KVC Josef März. „Jsme jediní ze dvou hnutí v Karlovarském kraji, kteří nemají celostátní podporu, a přesto se do zastupitelstva dostali,“ prohlásil März. Dodal, že jejich koalice není vůči nikomu vyhraněna, a tak budou jednat s kýmkoliv o sestavení možné koalice, ve které by měli své zastoupení. „Vzhledem k tomu, že jsme dostali 6,5 procenta, spíše očekáváme, že budeme osloveni,“ konstatoval lídr koalice. Doufá, že nová krajská vláda bude sestavena co nejdříve.

To lídr SPD Karla Maříková se proti nikomu nevymezuje. O koalici je podle ní SPD připraveno jednat se všemi hnutími a stranami, které se do zastupitelstva dostaly. „Zisk čtyři mandátů ale za vynikající výsledek Karla Maříková nepovažuje. „Chtěli jsme lepší výsledek,“ podotkla.

O jeden mandát posílilo Místní hnutí za harmonický rozvoj. „Považujeme to za velký úspěch, protože i jako neparlamentní strana, která neměla známé a velké obličeje, jsme se do zastupitelstva dostali,“ reagoval lídr hnutí Patrik Pizinger. Ten přiznal, že už je hnutí ANO oslovilo pro koaliční jednání.

Nečekaně dopadly volby pro nováčky SNK 1 - Starostové našeho kraje, kteří dostali 3 mandáty. Lídr voleb Markéta Sinkulová Moravcová se totiž do zastupitelstva nedostala, přeskákali ji jiní starostové díky preferenčním hlasům. „Respektuji výsledky voleb a beru to,“ prohlásila Moravcová s tím, že hnutí je spokojeno, jak pro ně volby dopadly. „Nejsme ovšem spokojeni s osobnostmi, které se tam dostaly. Co se týče sestavování koalice, ANO, jako vítěz voleb, by mělo mít právo v ní zůstat,“ uzavřela.

ODS tentokrát kandidovala společně s KDU-ČSL. „Skončili jsme čtvrtí, před čtyřmi roky jsme byli pátí, takže asi spokojení jsme, i když ve skrytu duše jsem doufal, že překročíme dvouciferné číslo,“ poznamenal lídr koalice Karel Jakobec, podle něhož je nyní míč na straně hnutí ANO, co se týče sestavování nové koalice. „Nebráníme se ale účasti v žádné koalici,“ dodal Jakobec.